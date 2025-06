"Muy pende...": Wendy Guevara arremete contra Adrián Marcelo por llamar "prost..." a Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Wendy Guevara apareció en todos los titulares de la prensa debido a que se confirmó que se integrará a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, siendo conductora de las pre y post galas junto a Ricardo Margaleff. A su salida de Televisa luego de hacerse oficial este anuncio, la influencer platicó con reporteros sobre su felicidad por volver al reality, pero también opinó de otros temas, entre ellos Adrián Marcelo.

En primer lugar, Wendy habló de su reciente complicado cuadro de salud, que incluso la llevó a estar hospitalizada en León: "Me puse ayer bien mala, pero mala, yo más mala que la carne de puerco. Es que me dio una gastroenteritis porque estoy viajando mucho de una ciudad a otra… me mamé de un pozole, un aguachile, unos helados, unos nuggets. ¡Ay, no! Estaba como loca. Ya estoy en tratamiento", relató la también actriz.

Por otra parte, Guevara reveló que está por lanzar un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada: "Ahorita ando emprendiendo muchas cosas. Voy a abrir un negocio a la vuelta de Reforma que los voy a invitar para que vayan al chisme. Se llama La Loca, y es una taquería con bar adentro: va a haber dragas, mariachis, show y micheladas. La especialidad es que voy a estar yo ahí haciéndome pende... a diario".

Asimismo, la creadora de contenido habló de la polémica reciente entre Adrián Marcelo y Belinda, después de que el regiomontano tildara de "prosti..." a la estrella pop: "Se me hace muy pend... esto de insultar a una mujer, y sobre todo Belinda, que es una reina… Lo que hace Belinda siempre es un éxito. Yo creo que el señor se levantó a hablar para que lo tomen en cuenta", dijo la conductora guanajuatense.

Sobre la oferta de un millón de pesos que presuntamente hizo el regiomontano para entrevistarla, respondió sin rodeos: "Ay, no mame..., por favor. Si eso lo gana ella en media hora, en una marca rapidísimo y hasta más". También se le cuestionó sobre su examigo, Marlon, luego de que él declarara que Wendy "ya lo debería superar" y dejar de hablar de él.

Al respecto, la influencer fue tajante: "Los que hacen el chisme son los medios que lo entrevistan. Yo hablé en un en vivo porque alguien me dijo que su familia estaba recibiendo insultos, y él piensa que el mundo gira alrededor de él. Yo lo ayudé durante cuatro años, pero no me importa lo que di, lo hice de corazón. Que le vaya bien". Finalmente, ante la duda si vivió violencia durante esa relación, Guevara prefirió no ahondar en el delicado asunto:

No me importa hablar del tema porque ahora que allá se sienten artistas piensan que una se cuelga de ellos… pero no saben que primero fue el lunes que el martes".

