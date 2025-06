A punto de morir: Terrible enfermedad casi mata a actor de Televisa; estremece confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa de origen estadounidense, Christian de la Campa, acaba de revelar que por desgracia estuvo a punto de morir solo en su departamento por la terrible enfermedad que pasa desapercibida para muchos y mata a millones alrededor del mundo: la depresión. El actor de Corazón Guerrero, afirmó que un milagro lo salvó y una señal alejó este mal de su vida, estremeciendo con la confesión sobre cómo fue ese momento "divino", según su relato.

Al finalizar su novela, Me Atrevo A Amarte, Christian brindó una entrevista en la que decidió hacer fuertes confesiones, una de ellas es que no quiere dar poses falsas, por lo que reveló que sí se quiso quitar la vida, que compró un arma para protegerse de una novia y la quiso usar, pero al final la vendió: "Me enferma la falta de realismo. Quería demostrar que hay gente que se deprime y aunque veas que un actor sonríe, no significa que no pasa por algo. Lo hable´ porque encontré la solución. Probé un químico de forma terapéutica y controlada. Yo hice una combinación de terapia".

Ante esto, confesó que en el subconsciente todo ser humano tiene todas las respuestas de la vida, destacando que cada uno sabemos que es lo que lleva ahí reprimido, agregando que lo que lo detiene en la vida, de seguir en proyectos, de abrir su productora, de una organización para ayudar a los perros son los videojuegos, y que por ello comenzó a buscar "La Sustancia", que es mayormente conocida como "Molécula de Dios", aclarando que no es de la película de Demi Moore, sino que es una molécula que comparte todo ser vivo, que el cuerpo la produce naturalmente y se segrega dos veces, al nacer y al morir.

Por si eso no fuera poco, el exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, declaró que te lleva a acceder al inconsciente y te da las respuestas, y una de las que descubrió, es que evitó quitarse la vida por la señora que le rentaba, afirmando que fue tan buena que solo pensó en que no podía dejar un "pin... desmad..." y su cadáver: "Dicen que la sustancia te busca. A mí me buscó a lo largo de 4 años. Ese día puse un documental de alguien que fue al Amazonas y se metió a terapias. En un momento mencionaron un vínculo de YouTube. Me metí a los comentarios para ver de qué hablaban".

Le pico y me dice: 'Solo tienes que saber que esta sustancia te busca'. Entonces, suena mi teléfono y contesto: 'Buenas noches, ¿Christian de la Campa?'. Y me dice: 'Una persona me pasó' tu contacto. Me dijo que estarías interesado en la sustancia'. Me explotó la cabeza. Esta persona me lo había comentado meses atrás. Fue mi señal", agregó.

Christian aseguró que al hacerlo se le quitó la depresión y le salvó la vida, que le dio un propósito para seguir y una misión, asegurando que varias personas que conoce también lo han hecho, y puede decir que una pasó de no tener trabajo a ser número 3 en lo más visto en TikTok, que otro actor, en dos años ya pudo tener su propio departamento y protagonizar melodramas: "Desbloquea tanto que empiezan a fluir un buen de cosas. Si haces lo mínimo, sacarás eso. Si lo haces con dedicación, te lo llevas adentro y te da las respuestas. Todo claro: Qué busco, qué quiero saber, qué me falla".

Tiendo a ser pesimista, porque soy sobrepensante. Me gustan la realidad, los hechos, los números. No discuto ante eso. Prefiero prepararme para la sorpresa que para la desilusión. Si esperas que no salga nada, no pasa nada, pero si sale, ¡uf! Si algo no tiene sentido y lógica, no lo hago", concluyó.

