"Se hizo peor": El hijo de Ludwika Paleta rompe el silencio sobre amenazas y hate en redes

Ciudad de México.- Hace un tiempo, la exestrella de Televisa, Ludwika Paleta, denunció que su hijo, Nicolás Haza, estaba siendo intimidado. En su momento, el programa de espectáculos Ventaneando informó que el joven de 25 años recibía mensajes extraños de una persona desconocida, quien incluso llegó a mandarle amenazas de muerte y, al parecer, se creaba varios perfiles para seguir molestándolo.

Hasta ahora, no se conoce la identidad de esta persona, pero no solo iba contra el hijo de Ludwika y del actor y director de cine Plutarco Haza, sino que también intentó contactar a su tía, Dominika Paleta. “Sé que existe la policía cibernética y esas cosas. Yo espero que solo sea algún loquito por ahí que está queriendo llamar la atención”, dijo la actriz, recordada por su papel de ‘Tita’ De la Vega Hernández en María la del Barrio.

En días recientes, Nicolás fue cuestionado sobre esta situación durante una entrevista con varios medios de comunicación, luego de que su mamá hablara del tema en enero en su cuenta de Instagram. En aquella ocasión, Ludwika escribió que esa persona siempre estaba molestando a diferentes miembros de su familia y pidió a la gente que es víctima que reportara este tipo de casos.

Nicolás Haza y su mamá

“Es que realmente, o sea, se recibe hate en línea. Todos los que estamos en el ojo público recibimos mensajes raros, no solo hate, cosas raras todos los días. Mi mamá solo lo dijo en su historia, pidió que pararan, y creo que se hizo más grande de lo que era”, explicó Nicolás. También aclaró que, hasta donde él sabe, no hay una denuncia formal ni ha recibido amenazas graves. “No hay demandas, ni amenazas. Mi vida no corre peligro todos los días, como se ha dicho”, dijo con firmeza.

Nicolás también habló sobre lo difícil que puede ser estar en redes sociales, donde cualquier persona puede escribir lo que quiera, muchas veces sin pensar en el daño que puede causar. “Todos los días va a haber gente que escriba cosas raras”, dijo durante su charla con Maxine Woodside. Actualmente, el joven combina su carrera como músico y actor, y asegura que ha aprendido a manejar la atención pública que viene con su familia y su trabajo. “Si te clavas con lo que manda la gente… no tienes idea, son cosas verdaderamente raras y de todo”, finalizó.

Fuente: Tribuna/ Agencia México