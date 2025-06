Surge polémica por reacción de 'La Chilindrina' sobre comentarios de Florinda Meza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica que surgió hace ya algunos años, volvió a revivir. Fue en octubre del 2022 cuando durante una entrevista que se le realizó a la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, esta se tomó el tiempo de hablar sobre la forma en la que vivían, la cual, según asegura ella, es muy distinta a lo que todos se podrían imaginar. "Roberto lo decía, tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé. Porque sabíamos vivir sencillamente, yo no vivo en Pedregal, ni en Las Lomas, yo tengo una colonia Del Valle, colonia proletaria", comentó.

Lejos de causar algún tipo de aceptación ante el público, solo desató una serie de comentarios en los cuales no se vio beneficiada pues muchos afirmaron que si bien, no era de la colonias más caras de la Ciudad de México, tampoco era contemplada como una colonia proletaria, pues los precios de renta que se manejan en esa zona hacen que se considere como una ubicación de nivel medio a residencial plus, por lo que desencadenó opiniones mixtas sobre su supuesta situación.

Pese a todo lo ocurrido, en esta ocasión fue la misma María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', quien contestó a todo lo ocurrido, pues durante un encuentro con los medios, mientras estaba acompañada de Edgar Vivar, la actriz reaccionó con una risa algo burlona cuando se le preguntó su opinión sobre lo que había dicho su excompañera. "Vamos a vivir, ¿verdad, Edgar? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual, nombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, cada quien su vida y su estilo".

Dando a entender que el estilo de vida que tienen ellos no se compara ni un poco con la forma en la que vive Florinda Corcuera Villalpando, nombre de pila de la actriz, y aunque no dio una respuesta directa, algunos afirman que el tono de burla que usó lo dice todo. Como se podrá recordar, desde el reciente estreno de la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo que se encuentra en la plataforma de streaming MAX, no ha dejado de encontrarse bajo el ojo público.

Los temas de los que habla Florinda en sus entrevistas están relacionados a lo vivido con el fallecido actor, en donde poco a poco va relevando detalles que antes no se sabían y a despertado interés en la gente, incluso se puede ver en redes sociales como TikTok que los internautas hacen reels donde la encasillan en el grupo de Ángela Aguilar y otras estrellas del medio que son consideras como 'roba maridos'. Sin duda una polémica bastante peculiar, con un historia que hasta el momento tiene más de una versión.

