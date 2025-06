Tras insultar a Belinda, Adrián Marcelo revela que toma curso contra la violencia de género

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador regiomontano, Adrián Marcelo, acaba de sorprender a más de uno de sus millones de fans, debido a que reveló que toma curso contra la violencia de género, y hasta se disculpó con todos los que se sintieron ofendidos por insultar a Belinda, en sus redes sociales, comparándola con una mujer de la vida galante.

Gracias a su álbum Indómita y Mentiras, La Serie, Belinda está dominando la conversación en redes sociales, por lo que Adrián decidió emplear su cuenta de X, antes Twitter, para hacer un desafortunado comentario, ya que aunque dijo que era más inteligente que cualquier hombre, afirmó que usaba su cuerpo para usarlos: "Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una 'prostituta' de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz".

Aunque la intérprete de Heterocromía no se ha pronunciado al respecto, la presentadora mexicana, Joanna Vega-Biestro alzó la voz en contra del regiomontano, afirmando que lo que hizo fue violentar a una mujer, no halagarla y no ser un comediante, pidiendo que se abra los ojos y se vea que no es un influencer, sino un ser violento: "Y sí, hoy por hoy estamos hablando de él porque sabe que Belinda está en la conversación, pero estamos hablando de él no porque nos interese su trabajo, sino porque no podemos dejar pasar que está violentando. Esto no es ser un influencer, y ojalá lo tenga claro".

Ante esto, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, respondió a Joanna, asegurando que estaba siendo un hombre nuevo y que entiende que sí tiene machismo en él, pero le afirmó a la presentadora de Sale el Sol que por eso, toma un curso contra la violencia a la mujer para deconstruirse y ser mejor: "Sigo deconstruyéndome para no caer en los mismos errores. Creo que machismo, aun por deconstruir, veo inconscientemente a mujeres tan empoderadas e independientes como una especie de “amenaza” a la sociedad patriarcal a la que, erróneamente, estoy acostumbrado".

Finalmente, Adrián aseguró que está dispuesto a cambiar y ya no oponer resistencia al cambio en el que en estos tiempos la mujer puede ser empoderada, asegurando que se adaptará a dejar de lado chistes machistas de ello, asegurando que él cree que la grandeza de un hombre depende en 100 por ciento de la mujer y por eso las honra: "Les ofrezco una sincera disculpa a quienes se sintieron ofendidos por mis tuits. Les prometo que voy a dejar de fumar marihuana y tomar café, sin desayunar. Me brotan ideas bien raras. Gracias @nuevoleon, por ayudarme a reflexionar hacia dónde quiero llevar mi influencia sobre los demás".

Fuente: Tribuna del Yaqui