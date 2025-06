¿Ya olvidó a Julián Figueroa? Imelda Garza Tuñón habla de su 'romance' con galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, ha decidido no quedarse callada ante los escándalos de su vida, por lo que en entrevista para TV Azteca, aclaró si es que es verdad que ya olvidó a Julián Figueroa con reconocido actor de Televisa y teatro. La joven madre, fue contundente al hablar de su presunto romance con Leonardo García, e hizo una inesperada confesión.

Hace un par de días, Imelda compartió una foto al lado del hijo del difunto Andrés García, que de inmediato causó revuelo y despertó sospechas de un romance, por lo que en entrevista para Venga la Alegría, no solo niega esto, sino que afirma que fue una falta de respeto estos rumores: "Es feo que hagan polémica de cosas como esa porque nada que ver. Aparte es grave y me parece una falta de respeto para su pareja que también estén insinuando que tenemos cosas, cuando saben perfectamente que él tiene una pareja".

La actriz de La Sirenita declaró que para ella es muy indignante que saquen todo lo que hace o con quién se ve, en especial porque no solamente estaba ella con Leonardo, sino que había más gente con ellos que desmiente la idea de una cita, y por ende el romance que están sospechando: "Sobre todo por una fotografía en donde no nada más salgo yo. Sí tenemos una foto donde salimos los dos, pero salen más personas y fue una reunión de varias personas, no nada más mía con él". De manera contundente confesó que: "Sí, estoy soltera".

Tras esto, reveló que ella no quiere que se le comparé con Ninel Conde ni con nadie más en sus proyectos, pues aunque las respeta mucho, son artistas ya posicionadas y unas reinas, asegurando que no molestan las comparaciones, pero que sí desea que se juzgue por ella, no por cómo lo hizo alguien más: "No me molesta (que me comparen con Ninel), fíjate que nos seguimos en redes sociales y yo la admiro mucho, se me hace una mujer que es muy fuerte y que lleva muchos años de carrera, o sea, yo quiero hacerlo pero sí ir por esa onda, pero que sea actual".

Finalmente, aseguró que el tema con su exsuegra, Maribel Guardia, es algo que todavía no está cerca de terminar, así que espera que pronto se reanude la situación, ya que por el momento todo está pausado, y quiere dejar en claro que falta mucho más y no va a detenerse pronto: "Esto va a ir para largo, entonces, de avance de ese tema la verdad estoy cero enterada porque están cerrados tribunales, van a pasar muchas cosas, la ley en México es muy lenta".

Yo creo que se va a solucionar bien algún día, no sé cuándo, no sé si este año o el próximo, pero alguna solución tiene que haber, no hay problema que dure 100 años. Yo creo que también ayuda a sanar cosas que tengamos personales cada quien", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui