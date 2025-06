Captan a Orlando Bloom en Italia "amoroso" con Kim Kardashian tras separación de Katy Perry

Comparta este artículo

Venecia, Italia.- Después de que varios medios de comunicación estadounidenses confirmaran su separación con la reconocida cantante del pop, Katy Perry, el famoso actor, Orlando Bloom, se ha comenzado a robar los reflectores, ya que fue captado en Italia en un presunto plan "muy amoroso" con la reconocida influencer y ahora abogada, Kim Kardashian. Hasta el momento, ni la cantante de Roar ni el histrión han hablado de su ruptura amorosa.

Hace un par de semanas comenzó el rumor de que el actor de Piratas del Caribe estaba en medio de una crisis de pareja con la cantante estadounidense, y que tras una hija en común y casi 10 años juntos, estarían valorando la decisión de separarse, pues el que Perry se centre en su gira Lifetimes Tour, se volvió un factor que ha causado que pasen "cada vez más tiempo separados, se han distanciado y ya no viven la misma vida". Aunque ninguno ha confirmado los rumores, en TMZ confirmaron que estaban separados y que muy pronto harían oficial la noticia.

Ahora, Orlando se encuentra en Venecia, Italia, debido a que decidió arribar un par de días antes de la boda de su amigo, Jeff Bezos, con su prometida Lauren Sánchez, a la que fue uno de los invitados. Pese a que también fue requerida, se ha confirmado que Perry no va a parte de las celebraciones de la boda, precisamente a causa de su agenda repleta por su gira mundial, por lo que se dice que este viaje al continente europeo será el regreso a la soltería del actor.

Al parecer, el actor de El Señor de los Anillos quiso dar el inicio de esta nueva etapa como hombre libre, al lado de Kim, pues fue captado por paparazzis, mientras que caminaba hacía la Kardashian y su hermana, Khloé Kardashian, luciendo relajado y sonriente con una camiseta sin mangas negra y pantalones cortos, mientras que la empresaria lucía un traje de pantalón Balenciaga con un top bandeau, ambos en negros.

La entigrante del reality show, Keepig Up With The Kardashians, fue captada mientras que recibía al galán cotizado de Hollywood con los brazos abiertos y un amoroso beso en la mejilla, para después sentarse a disfrutar del día en el restaurante The Gritti Palace. Tanto Kim como Orlando fueron vistos interactuando junto a Khloé, que reportan solo se mantuvo un poco al margen de la conversación entre el histrión y su hermana.

