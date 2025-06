¿Confirma infidelidad? Florinda Meza dice cómo inició su polémico romance con 'Chespirito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del escándalo por la bioserie de la vida de Roberto Gómez Bolaños, de nombre Sin Querer Queriendo, recientemente en redes sociales de Ventaneando acaban de revivir una entrevista de Florinda Meza, en la que la exactriz de Televisa se quiso sincerar y confesó cómo inició su tan conocido y polémico romance con el fallecido productor mexicano conocido como 'Chespirito', ¿acaso confirma infidelidad?

A causa de la bioserie creada por Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de 'Chespirito', se desató tremendo escándalo, pues se retrató a la icónica 'Doña Florinda' como la mujer que destruyó el matrimonio del difunto productor de su primera esposa, Graciela Fernández, retratando en los primeros episodios que comenzó con los coqueteos. La actriz, ha salido a desmentir por completo que las cosas hayan sido como se dice.

Ante esta situación, en el vespertino de TV Azteca, revivieron una entrevista que le dio Florinda, en el año del 2015, a su líder, la presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, en la que confirmó que el cortejo de Roberto comenzó cuando estaba casado todavía con Graciela, pero afirmó que ella siempre lo rechazó: "Me decía que yo era su mujer ideal, pero yo pensaba: 'Lo mismo les dice a todas'. Siempre aclaro: me cortejó, no me asedió. Era un caballero. El asedio fue más cerrado y más frecuente en el último año. Estuve a punto de casarme con alguien muy bueno".

Según Florinda, mientras que estaban en una gira por Chile del programa El Chavo del 8, el actor le habló de lo solo que se sentía y como es que no sentía que tuviera su vida completa con Graciela, que sí la amó, pero en ese momento de su vida ya no se sentía de la misma manera: "Me dijo que a veces se sentía tan sólo, tan vacío, que por eso andaba con muchas. Que había querido mucho a su esposa, pero que a veces sentía la necesidad de algo, que no sabía qué. Decía: 'A veces tengo la necesidad, no sé, siento ganas de que alguien me bese'".

Al parecer esta frase fue lo que la terminó por convencer, y señaló que ella se atrevió a decirle que la besara a ella y así comenzó su historia, afirmando que tenía "gran bagaje" y que era complicado todo con sus "siete maletas", los hijos y esposa, pero que aún así le dijo que lo esperaría y le advirtió que solo tenía que ser ella: "Le dije: 'Mira, puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente. Sé que es un riesgo muy grande, pero yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer y punto. La más mínima infidelidad, y nunca jamás sabrás de mí'".

Supuestamente, el actor de El Chapulín Colorado le afirmó que cuando el "vaso está lleno, no le cabe nada más", y que le cumplió siempre su promesa de fidelidad, pese a todo lo malo, todas las críticas en su contra, señalando muy tranquila y que jamás se aprovechó de él: "De mí se habló muy mal. Todo mundo estaba contra nosotros. Fui la roba maridos, la Mata Hari, la trepadora. Decían que era por su dinero o para escalar papeles".

Duramos 28 años en amasiato. Cuando nos casamos fue porque Roberto dijo: 'La gente ya cree que estamos casados, ¿por qué no hacerlo oficial?'", concluyó sobre su matrimonio.

Fuente: Tribuna del Yaqui