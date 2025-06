Conoce cuáles son las parejas LGBTQ+ más famosas y queridas en el mundo del espectáculo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En este mes del Orgullo LGBTQ+, conoce el nombre de aquellas celebridades y quiénes son sus parejas de la comunidad, que por varios años han marcado precedentes con su amor incondicional, y que se han vuelto las más famosas, por la positiva visibilidad que le dan al lema "Amor es Amor", por las que también se han vuelto las más queridas del público dentro del mundo del espectáculo.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

Con poco más de 10 años de romance, Montserrat ha confesado que conoció a Yaya, gracias a que estaba en un chat de WhatsApp de amigos en común con la modelo, la cual dio el primer paso en la relación en marzo del 2015, enviándole un mensaje en privado con un simple "Hi, 'I'm Yaya'". La presentadora recuerda que estaba grabando Montse y Joe, y además enfrentaba la muerte de su madre, cuando leyó ese simple mensaje, sin saber que solo sería el comienzo de su gran historia de amor. Actualmente están casadas y gozan con sus ‘perrhijos’ y viajes.

Joy Huerta y Diana Atri

La integrante y co-creadora de Jesse y Joe, en más de una ocasión ha confesado que le costó un poco salir del clóset, y el sincerarse sobre su relación romántica con Diana Atri, pero que el amor al final triunfó y decidió sincerarse con ellos. Contrario a con su familia, la intérprete de Espacio Sideral mantuvo mucho tiempo en secreto su romance, pero no por miedo o vergüenza, sino porque al igual que muchos artistas, ha decidido mantener su vida privada lo más lejos del ojo público.

Sin embargo, el 14 de febrero del 2020, en el Día del Amor y La Amistad, hizo pública su relación con un amoroso mensaje en el que no solo presentó a la mujer que amaba, sino que sorprendió al confesar que ya era su esposa y ya tenían una hermosa hija, Noah. Actualmente muestran un poco más de su relación y comparten un segundo hijo, de los cuales siguen cuidando su identidad.

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi

Sin duda alguna, al haber salido del clóset en un momento donde todavía no era del todo aceptado, Ellen una vez se 'liberó', no ha dejado que el odio la invada y en el 2004 confirmó su romance. En el 2007, se dijo completamente enamorada para el programa The Advocate, asegurando que no solo sentía felicidad, sino que también había amor: “Hay felicidad y hay amor, y luego está la finalización. No quita ninguna de las relaciones que he tenido, porque he tenido relaciones increíbles... Pero siento que encontré mi ajuste perfecto".

Pese a que muchos se pusieron en contra y su carrera se vio afectada por el rechazo a la Comunidad LGBTQ+ y las parejas del mismo género, en el año del 2008 llegaron al altar y hoy en día, gozan de 17 años de feliz matrimonio.

Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas (Los Rulés)

Los famosos, mayormente conocidos como Los Rulés, se conocieron gracias a sus carreras, pues Jorge es bailarín y productor, mientras que Cárdenas es un productor de teatro, y juntos decidieron crear su canal de YouTube en el que se volvieron un dúo dinámico en contenido, de bromas. Los creadores de contenido, en el 2023 fueron expuestos en una revista como pareja, y decidieron salir del clóset finalmente, confirmando su romance y hoy en día siguen juntos y felices.

Roberto Carlo y Rubén Kuri

Si se habla de parejas favoritas en el medio del espectáculo, para los fans del actor de Televisa y el experto en moda, ocupan los primeros lugares, pues desde que ambos confirmaron su relación en el 2018, se han mostrado tal cual son, y el amor y respeto mutuo causa que sus fans los vean como una pareja sólida y hermosa. Actualmente, están casados y comparten perrhijos que son su vida.

Apio Quijano y Juan Pablo Serrano

En medio del auge que Apio generó en La Casa de los Famosos México, el cantante por primera vez habló sobre su orientación sexual, confirmando una relación amorosa con el creador de contenido, Juan Pablo Serrano. El integrante de Kabah, desde ese momento, ha mostrado un poco más de su amor y ha dejado ver la gran complicidad y amor que existe entre ambos, tras más de cinco años de relación amorosa.

Polo Morín y Bernardo Abascal

Aunque su salida del clóset fue algo apresurada y en un momento vulnerable, el actor de Mi Corazón Es Tuyo, desde que se sinceró consigo y con sus millones de fans, se ha mostrado feliz y orgulloso de ser quién es, dejando de lado todo el hate y comentarios pasivos agresivos por esto. En diciembre del 2021, Morín, tras meses en medio de rumores, confirmó que su corazón oficialmente estaba lleno y latía por Abascal, con el cual este 2025 celebrará cinco años y no solo son considerados como una pareja hermosa, sino estable.

Alguien igual de chingón, que no deje morir las conversaciones, siempre tenga algo que contarte, que te siga la corriente en cualquier tema, haya aprendido a no dejar todo a la primera falla, sea feliz contigo y te haga feliz también”, externó Polo en el 2020 al hablar de su relación.

