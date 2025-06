¿Crisis? Elizabeth Álvarez hace fuerte confesión de Jorge Salinas: "Cada quién por su lado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y presentadora mexicana, Elizabeth Álvarez, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que se sinceró sobre su matrimonio con el querido galán de melodramas, Jorge Salinas, y por primera vez hizo una fuerte confesión del porqué, en este nuevo proyecto, "cada quién se va por su lado", ¿acaso ha confirmado crisis matrimonial?

Desde hace varios meses, los actores que se enamoraron al protagonizar Fuego en la Sangre, se encuentran en medio del escándalo y se ha sospechado en más de una ocasión que están al borde del divorcio, ya que TV Notas filtró presuntas pruebas de que el actor estaba siéndole infiel a la madre de sus dos hijos menores, y expusieran que estaban teniendo un romance con su nutrióloga, Anna Paula Castillo.

Ahora, mientras que trabajarán juntos en la obra de teatro, que llevará por nombre La Obscenidad en la Carne, confirmó que cada uno toma su espacio, confesando que pese a su gran amor por Jorge, y que considere trabajar a su lado un privilegio, considera que es bueno no estar todo el tiempo juntos: "La verdad es que para mi es un privilegio, aunque es difícil trabajar, verte aquí, luego ir juntos en el mismo coche, a veces preferimos cada quien venir en diferentes coches".

La actriz de La Herencia, declaró que para ella es sumamente sano y normal que se den su espacio y que cada uno se vea en su calidad individual, como actores y no solamente como un matrimonio y no mezclar la vida privada y sentimientos sobre el escenario o en los ensayos: "Sí es sano, buscar un espacio y entender que aquí somos actores, y aunque somos pareja en la vida real, no involucrar nuestros sentimientos".

Finalmente, declaró que han trabajado juntos en varias ocasiones, y que en todas ellas, cada uno tiene su propio camerino, y cada uno va por su lado, ya sea para llegar o para irse, aunque a veces deciden irse a cenar juntos, otras no y no hay problemas porque siempre hay comunicación: "Hay veces que hemos hecho giras juntos, y pues cada quién por su lado, ya a la hora de trabajar, trabajamos, y a la hora de salir, nos vamos a cenar, nos vamos a platicar, o no, nos vamos a la casita".

Fuente: Tribuna del Yaqui