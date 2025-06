"Culer...": Sofía Niño de Rivera confirma rechazo de Galilea Montijo y 'Netas Divinas'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la más reciente emisión del programa Netas Divinas, la recién llegada Sofía Niño de Rivera puso en evidencia que no es aceptada al 100 por ciento por sus compañeras, pues en plena transmisión en vivo expuso una mala actitud por parte varias de ellas. En primer lugar, la comedianta mexicana confesó que Galilea Montijo no la invitó a su reciente fiesta de cumpleaños y también reveló que no la tienen añadida al chat grupal.

Todo comenzó porque 'La Gali' recordó que les habían inventado un supuesto pleito entre ellas y Sofía bromeó sobre porqué surgió esta noticia: "Porque no hay mucha noticia ahorita, dijeron '¿qué hacemos? hay que hacer que se peleen'". Luego Daniela Magún le pidió a la tapatía que contara detalles de su fiesta de cumpleaños y Consuelo Duval presumió haber estado en el evento: "Yo fui testigo de esta fiesta".

Inmediatamente después, Sofía dijo: "A mí no me invitaste, ¿ven porqué nos caemos mal? A todos los medios, Galilea no invitó a Sofía porque no le cae bien". Luego Montijo le dijo que les envió la invitación a través del chat grupal pero Niño de Rivera confesó que también está excluida de esa conversación pese a que lleva meses en el programa: "Tienen un chat que todavía no me incluyen".

Consuelo Duval sí estuvo en la fiesta de Galilea Montijo

Galilea se trató de justificar diciendo: "Yo tengo un problemita con el teléfono, un déficit, de verdad no contesto, no veo el teléfono". En tanto que Sofía señaló que prefiere no haber sido contemplada al evento porque no le gusta salir: "Te agradezco no haberme invitado, me gusta que me inviten para poder decir que no... pero sí hubiera ido porque eras tú, pero hubiera tenido mucho sueño y no tomo, entonces mejor no", dijo contundente.

Además, preguntó si alguna vez la incluirían en el chat: "Pero, ¿cuándo creen que me van a meter al chat de las Netas?... nada más para saber...". Y Consuelo le respondió: "Ahorita, ahorita". Acto seguido, Sofía hizo uso de su ácido humor y se lanzó contra Daniela: "Son unas cule... tú me estabas metiendo porque eres buen pedo, te gusta caerle bien a la gente". Mientras que la cantante le replicó:

No, ¿solo soy buen pedo porque me gusta caerle bien a la gente?", cuestionó Magún ya molesta.

Los reclamos por parte de Sofía no cesaban, por lo que luego añadió: "No me invitaste a tu fiesta, no me metiste al chat". En tanto que Galilea agregó: "Perdón, perdón, fue mi culpa". Finalmente, la tapatía contó que su fiesta de cumpleaños fue organizada por su novio, Isaac Moreno, y ella se enteró de último momento, por lo que días antes que descubrió la sorpresa, invitó a quien se acordó y no sabía que Sofía no estaba en el chat.

