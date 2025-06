Eduardo Capetillo Jr. revela si Biby Gaytán se separa del actor de Televisa por infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven cantante mexicano, Eduardo Capetillo Gaytán o Jr., acaba de brindar una entrevista para varios medios de comunicación, y finalmente reveló si Biby Gaytán, su madre, en verdad ha decidido regresar a su vida de soltera y se separará de Eduardo Capetillo, su padre, después de que se afirmara que el actor de Televisa en más de una ocasión le fue infiel con Marjorie de Sousa.

Después de que se revelara que la pareja enfrentaba crisis, el periodista Javier Ceriani, aseguró que Gaytán ya no soporta más las crisis de su marido y que uno de los motivos es que en el año del 2009, mientras estaba en Pecadoras, le fue infiel en más de una ocasión con diferentes mujeres y que una de ellas fue su coestrella en el melodrama: "Había unos revolcones, que hasta los mismos de la producción les pedían paren y ellos no hacían caso", aseguró al respecto.

Ahora, durante su encuentro con la prensa, el exparticipante de Juego de Voces, declaró que a él no le importa que inventen la separación, y entre risas afirmó que ya tienen preocupados a sus familiares porque siempre están anunciando la muerte del actor de Marimar: "La separación es lo de menos. Ya mi pobre papá me lo han matado como tres veces. Ya el pobre, de repente me marcan: 'Oye, que se murió tu papá'. Es parte de".

Sobre su divorcio, dejó en claro que no era así, que esas eran simples mentiras y destacó que los actores de Televisa se encuentran de vacaciones por la Riviera Maya con sus dos hermanos menores, debido a que celebran su cumpleaños, desestimando que haya problemas familiares: "Ahorita creo que andan allá en la Riviera Maya con mis carnalitos, porque acaba de ser su cumpleaños ahorita, el viernes que pasó".

Con respecto a como toman en familia esta serie de inventos, chismes y especulaciones, el exparticipante de MasterChef Celebrity afirmó que en realidad no le ponen mucha atención y cuando es requerido lo hablan en familia pero nada más, asegurando que ni siquiera le enseñaron a hablar con la prensa: "La verdad creo que se tendría que hablar, pero la verdad como que todos llegamos a la casa y como que, pues ahí disimulamos. Toda la vida ha pasado".

Al final del día hay que responderles con sinceridad y con respeto. Y es lo que hago siempre. Yo a ustedes los veo como que somos parte de este mismo medio todos", externó

Fuente: Tribuna del Yaqui