Jake Paul contra Julio César Chávez Jr.; Peso Pluma declara a cuál de los dos le va

Ciudad de México.- Uno de los deportes más populares en los últimos tiempos es el boxeo, el cual no ha flaqueado en la cantidad de personas que lo miran, por lo que no es de extrañar que cada vez que existe un próximo enfrentamiento cause conmoción y expectativas de parte de fanáticos, así como del público en general que conoce el deporte. Uno de los que está generando grandes expectativas es la pelea entre el de Estados Unidos Jake Paul y el campeón mexicano Julio César Chávez Jr.

Entre los que esperan la pelea, se encuentran famosos como Peso Pluma, a quien se le ha visto convivir con el influencer que pasó a ser boxeador; el mexicano, a través de un video que se ha hecho viral por medio de redes sociales, ha mostrado su apoyo al estadounidense. En medio de las promociones al próximo combate, respondió que Paul ganaría a la pregunta directa del youtuber sobre quién será el vencedor.

Entonces, ¿quién crees que va a ganar?”, preguntó Jake Paul. “Él”, señaló la Doble P.

No obstante, el intérprete de “La bebé” quiso dejar claro que solo estaba bromeando y puntualizó: “Pues tú eres mi amigo. Quiero decir, a Julio lo he visto un par de veces, pero nunca he tenido interacción con él. Así que voy a apoyarte a ti, eres mi amigo”. La declaración desató entusiasmo en Jake Paul, quien celebró con un “¡Vamos con todo!” mientras chocaba la palma con el artista mexicano. La Doble P reafirmó su respaldo diciendo: “Así es”, dejando claro de qué lado está para este enfrentamiento.

Paul, consciente de la importancia del público latino, añadió: “Respeto al pueblo mexicano”, en un intento por suavizar cualquier reacción adversa por parte de los fans aztecas del box. Sin embargo, eso no frenó a Peso Pluma, quien fue más allá al preguntarle: “¿Lo vas a noquear?”. El boxeador no dudó en confesar con confianza: "Sí". A lo que finalmente el cantante sentenció: “Voy a apostar”.

Este gesto ha causado revuelo entre los internautas, donde seguidores de ambos bandos han expresado opiniones encontradas. Mientras algunos celebran la amistad entre Peso Pluma y Jake Paul, otros critican al famoso por no estar del lado de su compatriota que peleará el sábado 28 de junio con el empresario en el Honda Center de Anaheim, Estados Unidos.

Fuente: Agencia México