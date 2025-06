Laura Flores hace triste confesión tras su separación de Lalo Salazar y revela el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con entereza y sinceridad, la reconocida actriz de melodramas y presentadora, Laura Flores, compartió con los medios cómo ha vivido el proceso emocional tras su polémica separación del periodista mexicano, Lalo Salazar, causando una conmoción al haberse sincerado y hacer una triste confesión de esta situación a varias semanas de tantos dimes y diretes de dicha ruptura amorosa.

La actriz de Gotitas de Amor, de 61 años de edad, reconoció que atravesó una etapa complicada, marcada por una profunda tristeza que incluso afectó su salud física, afirmando que ella estaba entregando todo de ella misma para que la relación pudiera funcionar: "Me siento bien, me siento saliendo, ¿no? Sí, estuve muy deprimida, al grado que me dio COVID-19, estaba yo muy entregada a mi relación, como lo dije, ¿no?".

Pese a la ruptura, la intérprete de Te felicito insistió en que durante su noviazgo existió un cariño genuino entre ambos: "Los dos hicimos declaraciones, estábamos bien enamorados, y yo lo que dije, pues fue supercierto cómo me sentía yo, y pues nada, ahorita se trata de salir adelante y de sobreponerme". La también presentadora de Imagen TV, aclaró algunos rumores surgidos tras la separación. Negó categóricamente que hubiera planes de boda, conflictos o engaños.

Se han dicho muchas cosas, que si yo me quería casar con él, yo no me quería, ninguno de los dos se quería casar, no, hombre. Dijeron tantas cosas, yo no sé dónde salió esa creatividad, muchachos", manifestó.

En este sentido, Laura recalcó: "Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respeto, insultos, infidelidad, terceros que se metieran a opinar". Debido a que los seres queridos del corresponsal de guerra también fueron señalados como los posibles responsables del fin de su romance, Flores puntualizó: "Su familia siempre me abrió la puerta, sus hijos maravillosos y encantadores, su mamá, su hermana, vaya, hasta la madre de sus hijos se expresaba bien de mí, o sea, realmente por ahí nunca fue".

A pesar de la armonía que predominó entre los famosos, Laura admitió para Sale el Sol que la historia llegó a su fin porque el sentimiento no era recíproco en la misma medida: 2Simple y sencillamente yo creo que uno de los dos amó más que el otro, y ya, que también se vale. ¿Qué a ustedes no les ha pasado eso? A todos, ¿no?". En sus propias palabras, fue ella quien se involucró más emocionalmente, pero al ser cuestionada sobre una posible reconciliación, la intérprete fue clara: "Yo creo que no, yo creo que no, él cerró la puerta y creo que la cerró con llave".

Es así como Laura Flores mostró a una mujer herida, pero también decidida a avanzar. La famosa cierra así un ciclo con madurez y dignidad, enfocándose en el bienestar personal tras un amor que, aunque terminó, dejó aprendizajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui