"Lo disfruto": Mariana Ochoa celebra denuncia de Lupita D'Alessio contra Bobo Producciones

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Mariana Ochoa, con una gran sonrisa y sin remordimientos, declaró que ella está disfrutando la vida y que todo caiga por su propio peso, hundiendo a Ari Borovoy una vez más, en medio de su disputa. La también presentadora celebró la denuncia de maltratos que hace un par de días, la famosa cantante, Lupita D'Alessio, lanzó en contra de Bobo Producciones.

No es secreto para nadie, que desde hace más de un año, los OV7 están separados y en medio de pleitos, ya que Mariana, Litzy y otros integrantes, se fueron en contra de Ari, señalándolo de abusos de poder mientras que estaban bajo representación de Bobo Producciones y formando parte de su show de conciertos de las bandas noventeras más famosas y queridas por el público, los 90's Pop Tour. En este pleito, otros exintegrantes apoyan a Borovoy, como Erika Zaba.

En medio de esta serie de dimes y diretes, la denominada 'Leona Dormida' a través de un video en su cuenta de Instagram, tachó a la empresa de faltarle al respeto como persona y artista: "Quiero comentarle a la gente de Xalapa, Veracruz, que por faltas de respeto de parte de Bobo Producciones, por no tener información, por no tener transporte, datos, logística y la comunicación cerrada completamente, pues hay posibilidades de que no vaya. No sé". Aunque un par de horas después se retractó de sus declaraciones, el público sigue arremetiendo contra Ari por sus antecedentes llenos de escándalos de esa índole.

Ahora, a varios días de este escándalo, Mariana en entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, sin poder ocultar su sonrisa, dejó en claro que no hay nada que ella pueda decir que hable más fuerte y claro que lo que se demostró con lo dicho por la intérprete de Mudanzas, destacando que él solo cayó y la gente se da cuenta: "Yo creo que cae más rápido un hablador que un cojo, entonces la razón y la verdad salen a la luz, se notan y no tengo nada más que decir, y ahí está".

Muy contundente con sus declaraciones, la expresentadora de Sale el Sol, dejó en claro que al final del día, todo cae por su propio peso y ella solo disfruta de la vida y de los frutos que cosecha, enfocada en su música: "La cosas que pasan, pasan, y la gente se entera, y yo estoy disfrutando de hacer música y ya". Finalmente, en otro tema, se dijo emocionada de su dueto al lado de Jonathan Becerra, invitando a sus fans a que la escuchen, pues es una "bachata pop muy rica para el verano".

Fuente: Tribuna del Yaqui