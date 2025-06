¿Luto en Televisa? Integrante de 'Hoy' da triste noticia de sobrino al que secuestraron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido integrante del programa Hoy y maquillista profesional, Gustavo Matta, recientemente ha vuelto a hablar sobre la complicada situación de su sobrino secuestrado, que lleva casi nueve meses sin saberse su paradero, dando una muy triste noticia al respecto, dejando a todo el mundo del espectáculo con un gran pesar por esta lamentable situación, ¿acaso Televisa se ha vestido de luto?

Matta, que es uno de los maquillistas del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, hace ocho meses vive en una pesadilla interminable, pues su sobrino, Jesús Muñoz Matta, se encuentra desaparecido. Según su relato, el joven en un viaje, fue a cenar con algunos amigos y ninguno volvió a donde rentaban, casi de inmediato hombres se pusieron el contacto y por cuatro meses se coordinaron para un rescate, sin embargo, afirma que en febrero del 2025 pagaron lo que se exigía, y aún, a este mes de junio, no le han entregado al joven ni tampoco han encontrado su cadáver, siguiendo con la incertidumbre de dónde y cómo está.

Matta, en entrevista con De Primera Mano, declaró que la Fiscalía de Justicia sigue tratando de encontrar una pista que pueda llevarlos hacía Jesús, pero que tristemente no han logrado saber nada de lo que le ha pasado, pero que ellos como familia no pierden la fe y siguen rezando para encontrarlo: "Sigue lastimosamente igual, como dejaron escapar las líneas de investigación cuando había videos, ya se borraron, ya no hay mucha forma de investigar. Están haciendo todo lo posible, el Fiscal General de la República, sí ha hecho todo lo posible y tenemos mucha fe en Dios que se solucione".

Tras esto, Gustavo se dijo devastado de lo que pasa en su familia y en todo el país, afirmando que lo peor de todo esto es tratar de retomar una vida normal, el mantenerse con la esperanza de que van a encontrarlo y que estará bien, y el poner una buena cara pese a todo esto: "Es muy difícil tener una esperanza, es muy difícil hacer cosas como estas, venir y sonreír cuando sabes que no la estás pasando bien, ir a la televisión a trabajar, escuchar los consejos, decir que estás feliz y sonreír".

Con respecto a los rumores en los que se dice que su sobrino estaba metido en negocios turbios con el crimen organizado, y que esto se trataría de un ataque por la guerra entre bandos, el maquillista dejó en claro que no es así, que lamentablemente se dice mucho, pero la realidad es que solo era un joven que buscaba una noche para pasarla bien: "Fue un chico que como cualquier otro, que se fue a cenar con sus amigos y ya no volvió, fue como algo aleatorio. Varios meses ya, pero confiamos y hacemos oración".

Fuente: Tribuna del Yaqui