Luto en TV Azteca: Muere conductor de 'Ventaneando' y Linet Puente estremece con confesión

Ciudad de México.- Después de la triste muerte del reconocido presentador de Ventaneando y actor, Daniel Bisogno, se ha demostrado que todos en TV Azteca siguen envueltos en el lamentable luto y le guardan sus respetos y honran su memoria, aunque no todos puedan notarlo. Ahora, es la presentadora Linet Puente, la que hizo ver un poco de como mantienen vivo su recuerdo al estremecer con emotiva confesión de su pequeña hija.

Pese a que ya han pasado cuatro meses de la partida del denominado 'El Muñe', sus colegas del programa vespertino de TV Azteca le siguen guardando luto y han decidido honrarlo lo más que puedan cumpliendo las promesas que le hicieron en vida y tras su muerte el pasado 20 de febrero del 2025. Una de ellas ha sido Puente, que se enfoca en la pequeña Michaela Bisogno, la única hija de Daniel, que por desgracia apenas tiene ocho años de edad.

La corresponsal de los Premios Oscar por parte del Ajusco, después del deceso de Bisogno, dejó en claro que su relación con el actor de Lagunilla Mi Barrio iba más allá de solo ser colegas de trabajo, sino que eran amigos excepcionales y por ende, no iba a dejar sola a su pequeña hija, que iba a estar al pendiente de ella como siempre le constó que él lo estuvo, porque era lo que más amaba, y de seguro, era lo que más le dolía haber dejado atrás en este mundo.

Puente, ahora, en una reciente entrevista demostró que no solamente lo dijo de dientes hacía fuera, sino que sí está cumpliendo su promesa con la hija de Daniel y Cristina Riva Palacio, ya que confirmó que pronto la llevará al cine para ver una película de terror, que era uno de sus pasatiempos favoritos con el presentador: "Sí quiere que la lleve a una película de terror y seguramente será próximamente, creo que quiere ir a ver Exterminio. Su papá la llevaba a ver esas películas a las 10 de la noche, pues voy a tener que hacerlo. A las 10 de la noche no, pero sí lo voy a tener que hacer".

Finalmente, sobre el tema de la pelea de la herencia entre Alex Bisogno y la exesposa del actor de El Tenorio Cómico, ya que no dejó testamento, también dejó en claro que no piensa meterse y mantendrá la promesa de no hacer nada que pueda dañar a la menor y por ende no agrandará el chisme, asegurando que no se mete en el tema y solo está al pendiente de la menor: "No sé nada de eso, yo he tratado de mantenerme al margen. No me quiero meter en ese tema, ojalá les vaya muy bien, ha sido muy doloroso para todos como para que además tengan todo este ruido encima, sobre todo porque hay niños de por medio".

