Mía Rubín estalla en 'Ventaneando' y les exige respeto para Andrea Legarreta: "Es fregona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida joven cantante mexicana, Mía Rubín Legarreta, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, como en Ventaneando, ante los cuales no dudó en estallar molesta por haberle inventado a su madre, la presentadora y actriz, Andrea Legarreta, un romance con su compadre, por lo cual exigió respeto y aseguró que es "una mujer fregona" que merece lo mejor.

Kadri Paparazzi hace un par de días que expuso un video en el que se ve a la presentadora del programa Hoy acompañada de un hombre, afirmando que escucharon su conversación y parecía ser de índole muy romántica, incluso afirmaron que planeaban irse a Valle de Bravo. Pero, ante estas especulaciones, la actriz de Televisa salió a negar rotundamente que sea verdad lo dicho, destacando que es solo su compadre y que está casado con hijos.

Ante esto la hija mayor de Andrea al lado del famoso cantante, Erik Rubín, brindó una entrevista para el vespertino de TV Azteca, en el que afirmó que todo en esa nota es puro amarillismo, asegurando que cuando ella decida tener una nueva relación, se sabrá, destacando que solo desea que su madre y padre sean felices: "Ustedes más que nadie saben que esas notas son más amarillistas que otra cosa, cuando haya novio van a saber que hay novio, pero ahorita mi mamá está feliz, está contenta y lo único que quiero es que mis papás sean felices".

De la misma manera, pidió que se respete a la actriz de Los Monólogos de la Vag..., que entiendan que es una mujer hermosa, fregona y trabajadora, que merece a un hombre que la quiera como se merece, que la vea como la mujer maravillosa que es y pide se dejen de inventarle cosas: "Mi mamá es una señora preciosa, es una mujer fregona, trabajadora, que también merece a un galancillo que la quiera y la trate como lo que es".

Finalmente, dejó de lado el tema y destacó que ahora está en una etapa más madura en su música, disfrutándola y con todo en mente para triunfar, destacando que entiende que el amor y el hate no debe tomarse tan personal y solo dejarse ser, enfocarse en dar lo mejor y esperar que sí le guste al público, entendiendo que habrá tanto algo positivo como negativo: "Lo que yo quiero es ser yo, y ya estoy en un punto, donde lo que no quiero es que lo que los demás digan me afecte, entonces si les va a gustar mi música, qué padre, y sino, pues mi música no es para ti".

Fuente: Tribuna del Yaqui