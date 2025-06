¿Murió Adela Noriega? Tras 'cáncer' y 17 años retirada, filtran noticia de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de Adela Noriega ha causado mucho revuelo en redes sociales y medios de comunicación tras difundirse la noticia sobre su presunta muerte. Aunque ninguna fuente oficial ha salido a confirmarlo o desmentirlo, recientemente allegados a la reconocida protagonista de Televisa han hecho declaraciones al respecto, pues como se sabe, ella lleva 17 años retirada de la industria.

En años recientes han surgido varias noticias en relación a la actriz mexicana, como que presuntamente padecía una enfermedad terminal como cáncer, pues así lo aseguró Mhoni Vidente en días pasados, además de que también se especuló que dejó de actuar porque tuvo un romance con un expresidente de México. Incluso, se llegó a decir que la famosa salió embarazada de esta 'aventura' y que tuvo un hijo, por lo que abandonó su carrera para criarlo fuera del escrutinio público.

Sin embargo, nada de esta información ha sido confirmada pues Adela permanece en silencio desde 2008, fecha en la que realizó su último melodrama en la empresa de San Ángel, Fuego en la sangre. Pero después de que semanas atrás, un portal de redes difundiera la falsa noticia de que Adela Noriega murió, varios de sus excompañeros de novelas han compartido la información más reciente que tienen sobre la intérprete.

Horas atrás, los reporteros entrevistaron a Sebastián Ligarde, quien actuó con Noriega en la telenovela Quinceañera, y le preguntaron sobre qué información tenía acerca de ella: "Lo único que sé de Adela es que la quiero mucho, ella me quiere mucho, llevamos siempre una relación muy sana". Acto seguido, el histrión no paró de elogiar lo profesional que siempre fue la actriz: "Trabajó como pocas actrices que yo he visto, nunca se quejó de nada, se ganó el lugar que tuvo en el espectáculo".

Además, Sebastián señaló que se debe de respetar la decisión de Adela sobre no volver a aparecer ante las cámaras y admitió que tiene tiempo sin convivir con ella: "Es muy su decisión, hay que respetarla, yo no la he visto en años pero siempre que la veo son abrazos, besos, amor". Después de escuchar las declaraciones del actor, el periodista Lalo Carrillo confesó que él hace poco había recibido información sobre la famosa.

El conductor contó en De Primera Mano que sus fuentes le contaron que Adela fue vista en una lujosa zona de la CDMX semanas atrás: "Hace mes, mes y medio me dijeron que la vieron en Polanco, en su cafecito de siempre. Que la vieron delgada, como siempre, fume y fume, porque ese es su vicio, y que se veía muy normal". En tanto que Gustavo Adolfo Infante afirmó que Noriega vivió mucho tiempo en la capital, por lo que él sabía su dirección, sin embargo, se negó a compartirla.

