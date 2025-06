Otro golpe a Karla Sofía Gascón: Queda fuera de la Academia pese a su nominación al Oscar

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está generado controversia con su nueva lista de 534 miembros invitados, quienes tendrán derecho a voto en los próximos Premios Oscar. La polémica surge por una notable ausencia: la de la actriz española Karla Sofía Gascón, quien, a pesar de su nominación a Mejor Actriz por la película Emilia Pérez, no fue incluida.

Esto resulta aún más llamativo al considerar que sí fueron invitadas otras actrices de su película, como Adriana Paz, y contendientes de su categoría, como Mikey Madison (ganadora por Anora) y Fernanda Torres (I'm Still Here). Si bien una nominación al Oscar suele ser un paso previo para ingresar a la Academia, no garantiza la invitación. La decisión parece estar vinculada a la controversia de Gascón.

Y es que tras fueron revelados varios mensajes antiguos de carácter racista en sus redes sociales, un escándalo que la llevó a retirarse de la temporada de premios y a denunciar una "campaña de odio" en su contra. Hasta ahora, no se han registrado pronunciamientos de sus colegas de reparto ni de figuras relevantes del cine en su defensa. Sin embargo, en redes sociales ha surgido un intenso debate al respecto.

Hay quienes opinan que la decisión de la Academia fue influenciada por presiones externas más que por méritos profesionales. Emilia Pérez dirigida por Jacques Audiard fue una de las más destacadas en los Oscar 2025 con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Gascón), Mejor Actriz de Reparto (Zoe Saldaña) y Mejor Canción Original (El Mal y Mi Camino).

Aunque no fue la gran ganadora, su impacto fue relevante por abordar temas de identidad de género y justicia social en el cine global. Entre los nuevos miembros sobresalen personalidades como Ariana Grande, Jason Momoa, Conan O’Brien, Dave Bautista, Jeremy Strong, Andrew Scott y Danielle Deadwyler. También fueron añadidos cineastas como Gia Coppola, Brady Corbet y David Pablos, así como músicos como Brandi Carlile y Youssou N’Dour.

Fuente: Tribuna