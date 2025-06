Andrea Escalona vive infierno en 'Hoy': Confirman que sufre bullying dentro del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que confirmó los rumores que han existido durante años. Resulta que en una reciente entrevista, la también actriz admitió que sus compañeros del programa Hoy le hacen bullying y admitió que le resultó muy complicado ser aceptada en esta producción, donde ya tiene 7 años trabajando.

Hace algunas horas, Andrea apareció como invitada en el programa Miembros al Aire, y quien se encargó de presentarla fue Paul Stanley, quien recordó la frase típica de la conductora que siempre ha sido criticada por presuntamente obtener trabajo por ser hija de Magda Rodríguez (qepd) y Andrea Rodríguez, ambas exitosas productoras de televisión: "No es nepotismo, es dinastía", expresó Escalona.

Luego Facundo y Jean Duverger le preguntaron a Andy sobre cómo la trataban Paul y Raúl 'El Negro' Araiza, por lo que ella decidió ser sincera. La conductora confesó que la suelen molestar mucho porque le gusta mucho comer: "Cuando estoy entrándole súper a gusto y no saben cómo me ching...". Raúl trató de defenderse y dijo que él no suele molestarla, pero ella respondió: "Tú también a veces me agarras de bajada".

Escalona también recordó lo complicado que fue llegar a Hoy hace 7 años y al ser cuestionada sobre si le hicieron alguna novatada, ella dijo9: "Sí tienes que pagar un poco, como en todo, sí tienes que pagar", expresó. Cuando le pidieron que diera más detalles al respecto, ella dijo: "Uy, ¿qué no me ha tocado?". Pese a que no dio detalles ni nombres de quiénes la rechazaron, Andreita añadió:

De entrada, entrer como la hija de... la sobrina de, siempre dicen 'ay es bien fácil', no se crean", expresó la conductora, provocando tremendo revuelo.

Mira a partir del minuto 8:40

Como se recordará, durante años ha existido el rumor de que Andy no es bien vista por sus compañeros de Hoy, pues presuntamente la tachan de pesada. El año pasado, la conductora y su tía Andrea Rodríguez tuvieron que admitir que habían tenido una fuerte pelea con Galilea Montijo, con quien al parecer a partir de ese momento ya no se lleva tan bien.

Incluso, se dijo que Galilea "pidió la cabeza" de la hija de Magda Rodríguez, pues de lo contrario no aceptaría seguir en Hoy, pero ambas salieron a desmentir y afirmaron que fue un problema pasajero que habían dejado en el pasado.

Galilea Montijo y Escalona tuvieron un fuerte pleito en 2024

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable