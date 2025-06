Angélica Rivera regresa a Televisa y hace inesperada confesión que conmociona a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Angélica Rivera, acaba de aprovechar su tiempo a cámara, con una entrevista en exclusiva, para sincerarse sobre su regreso a Televisa después de casi dos décadas fuera de las novelas, y hace una inesperada confesión, que no solo ha dejado a sus colegas en shock, sino que también ha conmocionado a sus fans que desean ver más de 'La Gaviota' en la TV.

La denominada 'Gaviota' regresó a los melodramas de la mano de ViX con la novela Con Esa Misma Mirada, y ahora que está por estrenar la segunda temporada, Angélica decidió brindar una entrevista para la periodista Danielle Dithurbide, en la que por primera vez se sinceró sobre su regreso a los proyectos noveleros e hizo una confesión que nadie se esperaba, dejando en shock con sus comentarios.

Sobre su personaje en el remake de Mirada de Mujer, Angélica declaró que sí le ha quedado mucho de su persona y ama el que gracias a ella pudo trabajar con su hija, Sofía Castro, destacando que fue un honor y se hizo muy evidente que así como su personaje, no hay nada que no haría por sus tres hijas: "Yo creo que todas las mujeres tenemos algo de Eloísa, sí. Yo creo que la parte en donde me identifico mucho con Eloísa es que siempre pone a su familia ante todo, siempre sus hijos están. Y yo, siempre pondré por encima de lo que sea a mis tres maravillosas hijas".

Al cuestionarle sobre el recibimiento de la gente, la actriz de Destilando Amor, afirma que pese a todo, sigue siendo 'La Gaviota' para el público y sorpresivamente destacó que es algo que le encanta, porque para ella, ese personaje fue un impulso impresionante que siempre llevará en su corazón. "Nunca dejé de ser Gaviota. La gente me llama así. Ahora que estaba en un restaurante me dicen 'Gaviota', tu serie está hermosa, me encanta tu personaje de Eloísa. Gaviota me dio la oportunidad de internacionalizarme más, ha sido un sello muy importante en mi memoria, y me gusta".

De la misma manera, afirma que ha sentido el gran cariño del público por este personaje y sabe que entró en muchos corazones porque muchos se identifican con ella, con solo buscar amar y ser amada en la misma medida: "He recibido comentarios muy lindos, muy hermosos como actriz. El personaje de Eloísa ha entrado en el corazón de muchas personas". Ante esto, afirma que se siente privilegiada de poder recrear un poco de las novelas que ella considera son "telenovelas de oro".

Yo las llamo las telenovelas de oro, porque fueron las que nos dieron la oportunidad de internacionalizarnos. Porque soy 'La dueña', exacto. Entonces la verdad es que he recibido mucho cariño", agregó.

Finalmente, negó una vez más una relación con Diego Klein u otro actor, pero se dijo enamorada de su trabajo, y que está emocionada porque viene tercera temporada con más fuerza y deberán de resolverse las cosas que ya se verán nacen en la segunda temporada, afirmando que este podría ser solo el primer proyecto en su regresó a la TV, causando un gran shock, pues afirma que no cambiaría sus 18 años de ausencia, pero está feliz de volver: "Creo que puede ser el comienzo de retomar otra vez mi carrera. No, nada, al contrario. Siempre agradecida con lo que tengo y con lo que soy".

Fuente: Tribuna del Yaqui