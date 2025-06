Cynthia Klitbo estalla contra la justicia por sentencia a Livia Brito; crítica a paparazzis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas mexicana, Cynthia Klitbo, expresó su postura ante el trabajo de los paparazzis en México, luego de que se informara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que obliga a Livia Brito a indemnizar por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda, quien fue golpeado por la famosa en Cancún, Quintana Roo en 2020. Estalla contra la justicia por este fallo a favor.

La actriz de Televisa declaró que cada celebridad decide como tratar a la prensa, que tanto abrirse y revelar de su vida o de su trabajo ante la cámara y por ello es que no va a juzgar a su colega: "Yo creo que cada quien es responsable de cómo maneja su prensa. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Tú alguna vez has tenido un problema conmigo? ¿Alguien ha tenido un problema conmigo? Entonces yo creo que no soy la indicada para contestarte eso, porque es un tema muy sensible que no me corresponde".

Sin embargo, la villana de El Privilegio de Amar, no ocultó su inconformidad con la forma en que operan los amantes de la lente en ciertos espacios públicos: "Sí, y sí es muy molesto que vayas a un hotel, que te cueste un dineral, y que ellos mismos te tomen las fotos y te manden llamar al paparazzi". Además, hizo una clara distinción entre los reporteros gráficos formados académicamente y quienes se dedican a invadir la intimidad de figuras públicas.

Sí, a mí en lo personal yo tengo mucha distancia entre lo que es un periodista que estudió a una persona que se dedica a hacer escarnio de la intimidad de otra persona. No estoy de acuerdo con los paparazzis en absoluto", aseveró.

Y recordó que esta labor afectó uno de sus vínculos sentimentales más conocidos: "Cuando Francisco Gattorno se accidentó no nos dejaban vivir. Nos perseguían por todos lados y llegó un momento que no podíamos ni salir. Y eso fue gran parte de la cuestión por la que tronamos nuestra relación", reveló Klitbo, además de recalcar que no considera que lucrar con el dolor de otros sea una profesión respetable.

En contraste con esa etapa, ahora vive un momento lleno de orgullo al apoyar a su hija Elisa, quien ofreció una presentación musical. La joven agradeció públicamente el respaldo de su madre: "Siento que sin ella ahorita me estaría muriendo. La verdad, ella es... Me trae mucha fuerza. Estoy muy agradecida de que venga. Tenía miedo de que no pudiera venir, pero felizmente sí pudo". Cynthia, por su parte, confesó estar más nerviosa que su descendiente durante el evento: "Ella ya lo ha hecho muchas veces. Y ahorita me toca estar en la silla. Yo no vengo a presentarlo, viene a presentarse ella".

Finalmente, ambas compartieron que han tenido que establecer límites en su relación, especialmente respecto a lo que se dice en público sobre la vida privada de Elisa. La joven reconoció que le pidió directamente a su mamá no hablar con los medios sobre sus romances: "Sí, justamente sí. Y pues obviamente si algo no te gusta, lo comentas. Siempre hay que tener buena comunicación con las personas que amamos", dijo Elisa. A lo que Cynthia resumió con naturalidad: "Pues así: 'mamá, no vuelvas a decir eso'".

Fuente: Tribuna del Yaqui