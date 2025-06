'El Caballero de la Noche'; catalogada como una de las mejores 30 películas

Comparta este artículo

New York.- 'El Caballero de la Noche', una de las películas que siempre va a entretener a quien la vea, estrenada en el año 2008 y dirigida por Christopher Nolan, obtuvo un reconocimiento por parte del The New York Times como la mejor película de superhéroes del siglo XXI, pues obtuvo nada más y nada menos que el lugar 28 en la gran lista de las mejores y más influyentes películas del siglo. Dicho nombramiento otorgado se dio gracias a una exhaustiva valoración.

Fu en el ahora mes de junio del presente año, cuando la lista fue elaborada por medio de una encuesta que realizó el The New York Times a un aproximado de 500 referentes de toda industria cinematográfica y participaron figuras reconocidas como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, Guillermo del Toro y Julianne Moore. Para la elaboración del listado se tomaron en cuenta cintas que van desde el año 2000 que lograron dejar marca con su gran producción.

Una película llena se suspenso y acción/ Créditos: Internet

Dentro del top 10 se pueden encontrar filmes como, Parásitos, estrenada en el año 2019, El camino de los sueños del 2001, Petróleo sangriento en el 2007, Con ánimo de amar del año 2001, Luz de luna de 2016 y otros estrenos como, Sin lugar para los débiles, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¡Huye!, El viaje de Chihiro y La red social. Y aun que El caballero de la noche no se encuentre posicionada en los primeros 10, si impacta al ser la única película de superhéroes que se encuentra en la lista.

Y aun que su estreno fue hace ya un par de años, en julio del 2008, parece ser que aun sigue siendo de las favoritas de muchos, siendo así la segunda entrega dentro de la trilogía Batman y gracias a la maravillosa actuación del actor Christian Bale quien le dio vida al personaje y a logrado alcanzar tal éxito que lo a puesto sin duda en el lugar que merece. La historia de un misterioso superhéroe que busca ayudar a Ciudad Gótica, trae consigo, acción y suspenso.

La interpretación de Ledger fue aclamada mundialmente y le valió un Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto, además de un Globo de Oro y un BAFTA. Con un presupuesto de 185 millones de dólares, recaudó más de 1,000 millones a nivel global y fue la cinta más taquillera de 2008. Su enfoque oscuro y realista redefinió el género y elevó las expectativas narrativas de las películas de superhéroes. Sin duda una de las más grandes películas no solo de su tiempo, si no hasta la actualidad.

Fuente: Tribuna/ Agencia México