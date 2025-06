Filtran VIDEO de Valeria Márquez con 'amigos' antes de su feminicidio, ¿son los asesinos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el caso de Valeria Márquez está dando de que hablar, ya que a mes y medio de su lamentable deceso, se ha filtrado video inédito en el que aparece con presuntos amigos cercanos, en un día de diversión poco antes de su feminicidio. En redes sociales esto ha despertado indignación y comentarios como que ya se le veía ansiosa, ¿acaso sospechan que son sus asesinos?

Ya pasado más de un mes desde que Márquez sufrió a manos de la delincuencia organizada, y el 13 de mayo de este 2025, mientras que estaba realizando un 'live' desde su cuenta de TikTok, dentro de su salón de belleza, Blossom the beauty lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, fue asesinada con tres balazos a quemarropa, por un hombre encapuchado, que fingió ser un repartidor de aplicación para poder entrar al lugar y acercarse a la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no tienen un sospecho como tal y desconocen por completo el motivo que llevarían a alguien a mandar a asesinar a la joven, por lo que se lleva como un feminicidio. Sin embargo, los millones de fans de Márquez han señalado a Vivian de la Torre, como una de las responsables, y que ahora, han comenzado a difundir un video de antes de su muerte, que ha generado nuevas especulaciones, enojo y tristeza.

El video que se está viralizando en TikTok, se ve como la famosa influencer está en una zona de alberca junto a dos hombres y dos mujeres, que se dice serían amigos ya que se desconoce realmente si son familiares, dos semanas antes de su lamentable deceso, el 26 de abril del 2025. En dicho material, Valeria estaba sentada con una blusa de rayas negras y blancas, y después enfoca a sus acompañantes.

Como solía hacer con cada evento o rato libre, la influencer realizó un en vivo en sus redes sociales para interactuar un momento con sus millones de seguidores, a los cuales les expresó que no se sentía del todo bien, y comentó cosas como que tenía taquicardia, que no podía con su vida y hasta un "me estoy muriendo", pero siempre trató de sonreír. Ahora, con la filtración de este video a casi dos meses de su deceso, el material se ha llenado de mensajes preocupantes, en el que afirman que desde ahí se vía preocupada y triste, como si supiera que pronto iba a perder la vida.

No sé… en el fondo creo que parece triste por algo".

Sus tíos sí la querían, pero su mirada era triste, y andaba muy ansiosa y preocupada".

No es justo lo que le hicieron".

