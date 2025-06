Florinda Meza responde molesta a rumor de romance con ‘Quico’: “Nunca anduve con él”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Florinda Meza no podrá estar en paz por un buen tiempo, al menos mientras continúe el proyecto que destapó toda su historia. Como ya se sabe, está en plena transmisión la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo en Max, que no solo cuenta las vivencias de Roberto Gómez Bolaños, sino que también aborda la supuesta infidelidad de Roberto hacia su exesposa, en la que Florinda habría tenido participación.

En realidad, este último dato es el que ocasionó todo el revuelo en redes sociales, hasta el punto que a la comediante mexicana se le ha puesto el apodo de la “Panini original”. Los internautas incluso inventaron una familia ficticia, donde Meza es la abuela, Karla Panini es la madre y, por último, Ángela Aguilar es la hija. Los memes provocaron que la viuda de Chespirito publicara un breve comunicado en su cuenta de Instagram.

Ahora, se han encargado hasta de cuestionar a la productora sobre sus romances amorosos, porque la gran mayoría de las personas piensan desde hace años que la mujer de 76 años tuvo una relación con Carlos Villagrán, mejor conocido por interpretar a ‘Quico’ en El Chavo del 8. De hecho, la misma serie creada por Roberto Gómez Fernández y dirigida por David Leche Ruíz deja entrever que efectivamente sí hubo algo entre Villagrán y Meza García.

Carlos Villagrán dice que sí tuvieron "algo"

De acuerdo con información de TVNotas, Carlos incluso en una entrevista del 2015 confesó que sí tuvieron “algo” antes de que ella comenzara a andar con Roberto, pero el asunto es que la aludida lo ha negado incontables veces y en ciertas ocasiones hasta ha respondido con molestia. En pleno 2025, un usuario le escribió en una de sus plataformas a la actriz: “Te veías mejor con @carlos_kiko1, te hubieras casado con él”, y ella sin filtro alguno contestó: “Nunca anduve con él”.

Finalmente, es necesario destacar que hace un par de años, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, El minuto que cambió mi destino, el periodista les preguntó si había habido algo con Villagrán y, al creer que estaban en comerciales, Meza no dudó ni un segundo y arremetió contra Adolfo Infante: “Yo simplemente me niego a manosear eso… No estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir lo que tengo con alguien. ¿Tú estás dispuesto a darle tu público a Carlos Villagrán? Allá tú”

Fuente: Tribuna