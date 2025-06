Fue asesinado en concierto: José Manuel Figueroa llena de luto a sus fans tras triste muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente la familia Figueroa ha perdido a jóvenes integrantes, por lo que José Manuel Figueroa, acaba de llenar de un triste luto a sus millones de seguidores en redes sociales, debido a que rememoró la trágica muerte de su hermano mayor, Trigo Figueroa. El joven fue asesinado en pleno concierto, cumpliendo con su trabajo como elemento de seguridad, tras un altercado en Palenque.

Trigo Figueroa fue el primero de los múltiples hijos que tuvo el ahora difunto cantante, Joan Sebastian, pero, contrario a su padre y a sus hermanos, como José Manuel y Julián Figueroa, este no se volvió cantante, sino que decidió ser el encargado de la seguridad de su padre durante sus presentaciones por el mundo. Por desgracia, el 27 de agosto del 2006, perdió la vida cumpliendo con su debe y evitar daños a su progenitor.

Con tan solo 27 años de edad, el primogénito de 'El Poeta del Pueblo', cuando había acabado la presentación del cantante en la Plaza del Valle, ubicada en Hidalgo, Texas, trato de contener a un grupo de fans, que afirman estaban ebrios, cuando quisieron acercarse al intérprete de Rumores, para pedirle un autógrafo. Al parecer varios se pusieron agresivos y uno de ellos hasta sacó un arma, y mientras que Trigo trataba de alejarse de la trifulca con Antonio Navarro, otro colega, los fans los atraparon, golpearon y al final le dispararon por la espalda. Joan fue el que encontró a su hijo ensangrentado y por desgracia murió en sus brazos.

Ahora, a casi dos décadas de este momento tan trágico, que fue uno de los peores momentos en la vida del creador de Secreto de Amor, José Manuel acaba de emplear sus redes sociales para recordarlo con un emotivo mensaje, en el que celebra el que habría sido su cumpleaños 46, asegurando que lo extraña más que a nada: "Feliz cumpleaños a mi querido hermano Trigo, se te extraña lo que no te imaginas, hoy es un día importante para reflexionar de cuánta falta haces y todo lo que pudo haber sido esta vida sin tu partida".

Finalmente, el exnovio de Ninel Conde, quiso cerrar el mensaje admitiendo que su padre siempre le advirtió entre lágrimas y con el corazón roto, que en el futuro, cada que lo recordara iba a sentir que le hacía una falta descomunal, casi inexplicable, aclarando que así es como se siente: "Bien recuerdo las palabras de mi padre cuando me dijo con los ojos llenos de lágrimas que yo no sabía la falta que me harías en el futuro. Qué razón tenía el viejo. Te amo, Trigo".

