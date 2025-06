¿Hija de Natalia Téllez, abusada? La actriz de Televisa denuncia abuso a menores en kínder

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Natalia Téllez, acaba de causar una gran conmoción entre sus millones de seguidores, al haber empleado sus redes sociales para denunciar abusos sexuales de menores dentro de un kínder en la Ciudad de México, afirmando que los directivos lo están encubriendo. La también actriz de Televisa pidió ayuda, diciéndose desesperada para que se haga justicia, ¿su hija fue víctima?

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Natalia iba caminando por enfrente del jardín de niños del Grupo Educativo Kent, mientras afirmaba que profesores de esta institución por desgracia se habían atrevido a arrebatarle la inocencia a los menores de edad que asisten y abusaron sexualmente de varios de ellos. La presentadora de Netas Divinas mostró la huelga de los padres furiosos por estos crueles actos.

La expresentadora el programa Hoy, declaró que los padres se encontraban afuera del lugar exigiendo que se hagan responsables por los sucedido y se comience un juicio contra los responsables, ya que la institución no han hecho caso a las exigencias de respuesta por parte de los padres y mantienen impunes esta situación: "Despertamos con la horrible noticia, es un kínder, se llama Kent, Grupo Educativo, también está el de Tónala, aparentemente abusan niños y lo han estado encubriendo y solo cierran planteles y siguen operando y nadie hace nada".

La expresentadora digital de ¿Quién Es La Máscara?, declaró que está desesperada, deseando que esta denuncia pública dé visibilidad al caso y se comience a hacer algo, ya que siguen buscando encubrir los hechos y ella desea que las familias y sobre todos los menores tengan justicia: "No sé qué más hacer, más que grabar. Esto está en Ensenada… La directora no da razón, no hay carpetas de investigación, no se hace nada, no sé qué más hacer, no sé a quién mas acudir. En el instituto Kent vio… niños".

Como era de esperarse, sus fans se preocuparon por estas declaraciones y cuestionaron si su pequeña hija, Emilia fue víctima de este atroz caso, a lo que ella respondió que su primogénita no está dentro de dicha institución educativa, pero que eso no importaba, porque seguían siendo niños en peligro y todos mereces que se les haga justicia: "Familiares y amigos. Esta 'escuela' NO ES LA ESCUELA DE (MI HIJA), pero debería importarnos igual. Es una absoluta vergüenza y un enorme dolor".

