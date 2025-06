Imelda Tuñón celebra que Maribel Guardia "nunca" tendrá la custodia de su hijo, Juliancito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer jueves 26 de junio se reportó que Maribel Guardia había perdido definitivamente la custodia de su nieto José Julián, luego de que a inicios de año emprendiera acciones legales contra su entonces nuera Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, por presuntamente descuidar al menor. Tras salir a la luz esta información, la joven cantante ya habló con la prensa al respecto.

Frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, Imelda confirmó que la tutela de su hijo ya le fue otorgada de forma concluyente, despejando las versiones que apuntaban a un estatus distinto: "Yo vi que uno de los abogados que trabajan con ella había dicho que era provisional, pero no, no es provisional, ya es definitiva", afirmó Tuñón con contundencia. Además, expresó su alivio al saber que las autoridades le han dado certeza sobre la permanencia del menor a su lado.

Eso me tranquiliza mucho porque, al final del día, es mi hijo. Nunca va a estar mejor que con su mamá y con la familia de su mamá", afirmó.

Maribel Guardia perdió la custodia de su nieto

Aunque reconoció que Maribel puede recurrir a otra instancia, Garza asegura que esta resolución no se modificará. "Puede apelar, pero ya no se le va a otorgar la custodia definitivamente nunca". Respecto a la posibilidad de que la costarricense vea a su nieto, Tuñón se mostró abierta, aunque con ciertas condiciones, pues no permitirá que José Julián vuelva a estar en la casa de su abuelita.

Después de todo lo que pasó, se rompe una confianza. Entonces, yo creo que sí tendría que ser en un centro de convivencia", manifestó.

En este sentido, Imelda puntualizó que será en una próxima audiencia donde Guardia deberá solicitar formalmente el derecho a compartir tiempo con el niño. Pese a esta declaración, en el matutino de TV Azteca se informó que, según la defensa de Maribel Guardia, lo declarado por Imelda no sería del todo cierto, dado que el litigio entre ambas partes aún no habría comenzado.

Que los documentos que fueron presentados ayer en diferentes medios de comunicación son solamente la carátula de una demanda de controversia familiar que está en trámite. Y que no puede ganarse ningún proceso porque el juicio no ha ni siquiera comenzado, porque los tribunales están cerrados", especificó Flor Rubio al respecto.

Como se recordará, el pleito entre ambas comenzó a inicios de este 2025, luego de que Imelda denunciara pública y luego legalmente que Maribel había tratado de sustraer a José Julián de la escuela sin su permiso. Esto desató una fuerte controversia pues luego la actriz acusó a la viuda de su hijo de ser una madre desobligada e incluso la acusó de tener adicciones, lo cual nunca se llegó a confirmar.

Fuente: Tribuna