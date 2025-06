Laura Flores se ahoga en llanto al hablar de Lalo Salazar; terminó con ella porque le gritó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, los medios especializados en espectáculos no han dejado de hablar acerca del polémico rompimiento entre Laura Flores y Lalo Salazar, quienes pusieron fin a su romance a solo unos cuantos meses de conocerse. Aunque ambos no habían querido dar detalles públicamente sobre la separación, hace algunos momentos la actriz mexicana contó el verdadero motivo que provocó el fin de su noviazgo.

La tarde de este viernes 27 de junio, la estrella de Televisa acudió al programa De Primera Mano para platicar en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante sobre qué ocasionó su separación del reconocido periodista mexicano. Sin ocultar su dolor y con lágrimas en sus ojos, Laura relató que el corresponsal de guerra terminó con ella por un malentendido y explicó que este la bloqueó de todos sus chats.

El periodista fue directo y le preguntó a Flores sobre cuál fue el motivo por el que Salazar terminó con ella. En ese sentido, la exconductora del programa Hoy mencionó que su ahora exnovio se molestó con ella después de que tuviera un problema de salud con la hipoglucemia que padece. La actriz comentó que se le bajó el azúcar estando con Lalo y alzó la voz para pedirle ayuda, pero a este no le gustó su tono de voz.

Yo dije: 'necesito comer, necesito tomar algo, no me quiero desmayar'. Creo que lo asusté por cómo lo dije, entonces me dice 'sí pero no me grites', le dije 'perdón no quiero gritarte, perdón pero todo me daba vueltas'", recordó.

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su corto romance hace semanas

Después de que ella se estabilizó, Salazar se habría ido de inmediato no sin antes bloquearla: "Simplemente dijo 'ya me voy' y se fue, no me explicó nada, no me contestó mensaje, nada". La también cantante de 61 años confesó que lo que más le ha dolido de esta situación, que incluso la llevó a la depresión, fue que el conductor de noticias ni siquiera le dio la cara para explicarle porqué se terminaba la relación.

Alguien que lo amaba de verdad era yo y si él se quiso ir, pues está bien, pero también no todo el mundo está dispuesto a recibir amor, a lo mejor, te rebasó, a lo mejor te asustó, pero creo que soy una persona que cuando me abrí con él, fue con el corazón, no quería una relación física nada más".

Pese a sus fuertes declaraciones, Laura comentó que ella no buscaba pintar a Lalo como un "villano" y señaló que solo tiene cosas bonitas que decir de él: "Le deseo lo mejor y me duele mucho", dijo secándose las lágrimas. Antes de cerrar la entrevista, la famosa compartió que recientemente ayudó a la mamá de Lalo con un trámite pero su exnovio "ni las gracias" le dio, pues la sigue teniendo bloqueada.

No tengo acceso, no sé qué pasó, pero lo tengo que entender", confesó sobre el bloqueo de Salazar en redes.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento