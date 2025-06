Mar de Regil revela si Bárbara de Regil demandaría a Memo del Bosque en vida por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y joven deportista, Mar de Regil, acaba de hablar ante la prensa, para confesar de forma tranquila que siempre apoya a su madre, la actriz Bárbara de Regil, en especial en estos momentos que enfrenta críticas por acusaciones contra Memo del Bosque. La joven, reveló si su famosa progenitora iba a demandar en vida al hoy difunto productor de Televisa por su presunto abuso sexual.

Durante el reality show, Secretos de Parejas, Bárbara en uno de los momentos de confesiones, declaró que del Bosque la citó para un casting laboral, y que en cuanto estuvo en su oficina para hablar, este se le fue a los besos y trató de intimar con ella sin su consentimiento, aclarando que no pasó a mayores y ella salió de ahí de inmediato, con un fuerte trauma. Ante esto, Guillermo Pous compartió un comunicado en el que daba a entender que la actriz enfrentaría consecuencias legales muy severas, desatando un fuerte escándalo de dimes y diretes.

Ante esta polémica y con tantas especulaciones de por medio, la viuda de Memo, Vica Andrade hace poco que mediante su cuenta de Instagram aclaró de una vez por todas, que tanto ella como sus hijos con el productor de El Minuto VIP, no van a emprender acciones legales en contra de Bárbara, ni en estos momentos ni en un futuro: "Por medio del presente comunicado deseamos informar que, por mi parte y la de mis hijos, no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la Sra. Bárbara de Regil. Solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila".

Ahora, Mar en una entrevista para Venga la Alegría, y otros medios de comunicación, aseguró que ella apoya a su madre y siempre estará para la actriz de Rosario Tijeras, destacando que desconoce si en verdad pensó en demandarlo o no, pero que no importaba si lo hacía o no, ella estaría de su lado siempre: "No que yo sepa, yo la verdad no sé nada de eso. Nada, pues yo con mi mamá, somos una misma, y lo que ella necesite ella yo ahí estaba, y yo ahí voy a estar".

Finalmente, siguiendo la línea sobre el abuso, le cuestionaron que pensaba del caso de Sasha Sokol, que le ganó a Luis de Llano pese a que ya habían pasado más de 40 años, a lo que respondió que ella celebra que las mujeres hablen y denuncien, más no puede decir nada en específico de la exintegrante de Timbiriche, porque no estuvo al pendiente: "Que bueno la verdad que lo haya hecho, o sea, no sé nada al respecto, la verdad es que no estoy muy enterada de estas situaciones, pero lo importante es siempre hablar".

Fuente: Tribuna del Yaqui