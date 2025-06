¿No los quiere? Esto dijo Florinda Meza sobre crueles comentarios a los hijos de Chespirito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que la bioserie de Chespirito 'Sin querer queriendo' salió a la luz, ha iniciado en redes sociales a resurgir viejos momentos de los involucrados en la vida del productor; entre los que más se mencionan son los relacionados con la relación con la actriz Florinda Meza, la cual, según diversas fuentes y testimonios, sería la amante del actor antes de que terminara su matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos.

Fue sobre ellos que ha levantado de nueva cuenta comentarios hacia Meza, ya que afirmó que antes de que se estableciera la relación entre ambos, ella dudaba, pues él tenía "siete grandes defectos, seis hijos y una esposa", según dijo en la entrevista, a lo cual Gómez Bolaños negó que fueran defectos, y mencionó que eran seis maravillosos hijos; además de esto, la también cantante reclamó sobre el hecho de que el productor no quiso tener hijos con ella.

Además de expresar que si fueran hijos de ella, estos serían "perfectos", así mismo dijo que el productor fue un hombre infiel con su primera esposa, por lo que ella no quería ser una más. "Si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto (...) hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista", expresó Meza.

En medio del éxito de la serie del actor, estas afirmaciones hicieron que tanto en redes sociales como en medios de comunicación revivieran los comentarios, ya que entre más capítulos salen, se da a entender que la pareja entre ambos sería considerada con el mismo lente con el que los mexicanos ven a la ex lavandera Karla Panini. Además de esto, un usuario por medio de la plataforma Instagram aprovechó para preguntar sobre el momento de esta entrevista.

¿Fue una respuesta impulsiva de tu parte o fue a drede?", le cuestionaron.

A lo que la actriz de 76 años respondió dando a entender que fue algo sacado de contexto, pues afirmó que le estarían preguntando sobre el tiempo donde ella no le hizo caso: "...Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos 'defectos' para decirle que sí, a pesar de su insistencia", además de asegurar que en vida él no hubiera estado con una persona que no respetara a sus hijos. "Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica", escribió.

Fuente: Tribuna