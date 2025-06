Victoria Ruffo rechazó colaborar con Karol G en ‘Tropiqueta’ y confesó no conocerla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana pasada se estrenó el más reciente éxito de la cantante colombiana Karol G, se trata de Tropiqueta, el cual se volvió tremendamente viral en tan solo unas cuantas horas. De hecho, la principal razón por la que capturó a mucha audiencia fue porque la compositora incluyó en su videoclip promocional a grandes actrices de las telenovelas mexicanas, entre ellas Anahí, Ninel Conde, Itatí Cantoral y la venezolana Gaby Spanic.

El impacto fue tan grande que algunas de las participantes salieron a agradecer a la intérprete de Si Antes Te Hubiera Conocido. Inclusive, como te informamos en TRIBUNA, hasta Cynthia Klitbo dio a entender que sí se sintió mal por no haber sido tomada en cuenta por La Bichota: “Claro que hubiera salido, es Karol G, es superfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero no estuve a su altura.”

Ahora, otra de las grandes estrellas del entretenimiento, Victoria Ruffo, habló sobre el proyecto, pues sorpresivamente confesó que la invitaron no una, sino dos veces; sin embargo, siempre les respondió que tenía una función de teatro al día siguiente e iba a hacer lo posible, pero al final le resultó imposible. Lo que realmente está llamando la atención es que la experta en melodramas aseguró que nunca había escuchado hablar de Karol.

A la actriz le gustaría trabajar con Karol

Acto seguido, Victoria relató con humor que su descendiente la increpó por no haber aprovechado la oportunidad, especialmente porque desconocía quién era la originaria de Medellín en el ámbito musical. Por lo tanto, Victoria Fayed, quien según su madre es fan amante de la reguetonera, se enojó con su progenitora y la terminó cantando uno de los temas más famosos de la joven de 34 años. Al final, la también mamá de José Eduardo Derbez comentó que en un futuro le encantaría trabajar con la novia de Medellín, Feid.

“Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡mamá!, pero ¿cómo te atreves? Es Karol G’. Y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G’.Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto", compartió Ruffo con evidente pesar ante los medios de comunicación. Hasta ahora la celebridad no ha respondido a Victoria.

