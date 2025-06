Victoria Ruffo rompe el silencio y revela su inquietud por la salud de Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos meses, Maribel Guardia ha estado en los titulares, pues la actriz y cantante de 66 años se volvió el centro de atención pública tras anunciar que había demandado a su exnuera y madre de su nieto, Imelda Tuñón, presuntamente para salvaguardar la integridad del menor. Según declaraciones de la también conductora, el niño no estaba seguro con su madre, ya que esta lo exponía al peligro.

De hecho, como te informamos en TRIBUNA, este pasado jueves 26 de junio se reveló en el programa Ventaneando que la expareja de Joan Sebastian perdió de forma definitiva la custodia de José Julián. Precisamente, se comentaba que Maribel estaba muy afectada por la decisión, ya que, según personas cercanas, ella realmente esperaba que se le otorgara una extensión del resguardo provisional.

Ahora, según TVNotas, Victoria Ruffo, amiga cercana de Maribel, confesó que la actriz costarricense-mexicana está sufriendo mucho por la situación, al grado de que no come, lo cual ya se refleja en su aspecto físico: “He cenado con ella. He platicado con ella. Le digo que la veo muy flaquita, que me preocupa porque no come”, aseguró la mamá de José Eduardo Derbez ante los medios de comunicación.

Victoria habló sobre la situación de su amiga

Por su parte, la protagonista de La Madrastra (2005) no quiso dar más detalles sobre la salud de su colega, aunque sí aclaró que comprende a Maribel. Incluso aseguró que, poco a poco, saldrá adelante, ya que siempre ha demostrado ser una mujer “muy valiosa” y, sobre todo, “fuerte”. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha respondido a estas declaraciones.

Finalmente, cuando se le preguntó a Victoria su opinión acerca de Imelda Tuñón, puntualizó que no la conoce y que solo puede hablar de la esposa de Marco Chacón: “A Imelda yo no la conozco. Conozco a Maribel y es íntegra, es honesta, es una mujer maravillosa, muy buena”, afirmó. Ante todo, aseguró que el hijo de Imelda algún día cumplirá 18 años y él podrá decidir si desea mantener una relación cercana con su abuela.

