“Yo sé que no”: Arturo Carmona contradice a Alicia Villarreal por boda de Melenie

Ciudad de México.- En fechas recientes, la originaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Alicia Villarreal, reveló ante las cámaras de Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino: sin censura que su primogénita está considerando seriamente contraer nupcias con su novio. Según la Güerita consentida, ambos jóvenes mantienen una relación más que estable y planean formalizar pronto.

“Pues sí, pronto se va a casar. Es una niña que tiene una relación seria y estable. Él ha sido un gran apoyo”, expresó la exintegrante de Grupo Límite, quien también confesó que la pareja ya vive junta. Aunque al principio a ella no le agradaba la idea, terminó aceptando la decisión de Melenie: “Están viviendo juntos. Me negué un poco al principio, pero me encantan, me enamoran”, afirmó.

Por su parte, según contó la cantante, se mantiene al pendiente de ambos y les da consejos, ya que como madre desea que su hija dé pronto el siguiente paso. Es relevante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha salido a confirmar ni a desmentir la información; sin embargo, en caso de que esto ocurra, en TRIBUNA te mantendremos enterados de todo lo que suceda con esta polémica familia.

Arturo Carmona y su hija

Arturo Carmona habla sobre la supuesta “boda” de su hija

Arturo Carmona se mostró sorprendido al enterarse por medio de los reporteros que Melenie Carmona está pensando en casarse, una noticia que hasta ahora no le había sido revelada directamente por la joven. “Me acabo de enterar [de la boda]. ¿Cuándo? A mí no me han avisado ni me han pedido la mano, ni nada. Hasta donde sé, no”, declaró el actor, dejando claro que la información lo tomó por sorpresa.

Al mencionarle que fue Alicia Villarreal quien reveló que los jóvenes estaban muy unidos y que el matrimonio podría estar próximo, Carmona insistió en que no había recibido ninguna notificación directa. De igual forma, entre bromas, el exdeportista aseguró que el novio de su hija, antes que nada, debe pedirle su mano. No obstante, también añadió que ambos jóvenes tienen una visión moderna en la que cualquier cosa podría pasar.

Fuente: Tribuna/ Agencia México