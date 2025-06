Emiliano Aguilar da golpe a Ángela Aguilar y halaga el trabajo musical de Majo Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido rapero mexicano, Emiliano Aguilar, habló sobre su camino en la música, destacando que su mayor fuente de inspiración ha sido su prima Majo Aguilar, dejando a un lado a su padre, Pepe Aguilar, y a sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar, por lo que sería un duro golpe para su familia, con la que ha estado de pleito desde hace casi un año, cuando la cantante se casó con Christian Nodal.

El joven aseguró que está decidido a forjar su carrera de manera independiente, y aunque reconoció el lazo familiar, dejó en claro que por el momento no tiene intención de acercarse al hombre que le dio la vida, destacando en entrevista con Shy Gutiérrez, que quiere ser más reconocido por ser él: "No es que no me quiera acercar a mi papá, pero ahorita yo estoy haciendo lo mío, estoy enfocado en lo mío. Y si en el futuro se da, ching...".

Acto seguido, el rapero creador del tema Ese Vato, expresó con afecto su admiración por su prima, a quien considera una figura fundamental en su incursión en el rap. E incluso confesó que en breve podrían lanzar una colaboración: "Mi prima se la rifa machín. De hecho, hemos estado haciendo una… obviamente, (se va a hacer algo). Ella para mí es una ching..., y la neta ella fue mi inspiración para soltarme en el rap, porque ella se aventó sola y yo también me lo aventé solo, sin ayuda de nadie. Ya estamos platicando, el otro día me mandó mensaje".

Sin embargo, cuando escuchó el nombre de su cuñado, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, y si le gustaría trabajar con él, su reacción fue totalmente distinta: "No, no, nada más no", dijo sin ahondar en su negativa. Aunque forma parte de una de las dinastías más reconocidas del regional mexicano, Emiliano ha optado por seguir un camino distinto al de los otros descendientes de Pepe Aguilar, manteniendo un perfil discreto y una propuesta musical con sello propio.

En el ámbito personal, enfrentó momentos complicados tras ser detenido en 2017 en Estados Unidos por un caso relacionado con tráfico de personas. Tras cumplir su sentencia, decidió alejarse de la polémica y centrarse en reconstruir tanto su vida como su carrera.

