Escándalo en Televisa: Tras salir del clóset, Galilea Montijo filtra íntimo secreto con Thalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos los medios de comunicación y usuarios de redes sociales, debido a que en una reciente emisión del programa Netas Divinas habló sin filtros sobre un íntimo secreto que guarda con Thalía. Como se recordará, en el pasado la también actriz confesó ante las cámaras que se consideraba una persona "heteroflexible".

Las nuevas declaraciones de la originaria de Guadalajara, Jalisco, que causaron revuelo se dieron a conocer gracias al nuevo episodio de las 'Netas' en Unicable, donde estaban celebrando el mes del Orgullo LGBTQ+. Sofía Niño de Rivera les preguntó a sus compañeras y a la invitada, Michelle Rodríguez, quien salió del clóset años atrás, si alguna vez tuvieron la curiosidad o interés en otra mujer, por lo que Galilea de inmediato se confesó.

Sin filtros y sin temor a las críticas, 'La Montijo' recordó que alguna vez había tenido un 'sueño húmedo' con la mismísima Thalía, quien en los 90's era una de las actrices más cotizadas y famosas de todo Televisa. "Ay, yo sí, yo soñé una vez con Thalía", expresó. Consuelo Duval de inmediato le advirtió que sus declaraciones causarían revuelo, por lo que la conductora del programa Hoy añadió:

Ay no empiecen, luego sacan todo de contexto... yo una vez tuve un sueño húmedo con Thalía", reveló la famosa tapatía.

Después, Sofía volvió a cuestionarla sobre si en la vida real no había tenido una experiencia sexual con otra personal del mismo sexo y sin responder, Galilea se acercó a ella para darle un beso en la boca: "A ver, ven Sofía, te voy a dar una probadita, a ver". La tapatía se le subió a las piernas a la comediante y ella respondió: "Eso no fue nada más besito, fue arrimón". En tanto que 'La Gali' agregó: "Ay, un tijeretazo... ya me voy a aplacar pues". Consuelo no paraba de reír al ver esta escena, por lo que Montijo le respondió: "¿Tú también quieres un sueño húmedo?".

Como se sabe, Galilea ha demostrado ser una mujer que no tiene filtros ni caretas y no es la primera vez que hace este tipo de confesiones y bromas en público. De hecho, durante la última semana en el programa Hoy, la conductora le estuvo insistiendo a Andrea Legarreta que le diera un beso, algo que ha intentado durante años. Sin embargo, la aún esposa de Erik Rubín siempre se ha negado pero la tapatía no para de insistir.

Galilea Montijo besó a Sofía Niño de Rivera

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable