Florinda Meza enfrenta escarnio social por comentarios sobre hijos de Roberto Gómez Bolaños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el estreno de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños 'Sin querer queriendo', ha generado el rechazo unánime contra Florinda Meza por parte de los usuarios de redes sociales, por lo que enfrenta la llamada cancelación digital, los productores Paulina y Roberto Gómez Fernández hijos del comediante le dan un rol antagónico a la viuda de Chespirito.

Casi 50 años después de iniciar su romance con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza enfrenta un escarnio social retroactivo, a diferencia de lo ocurrido a finales de los años 70 cuando la actriz fue señalada de oportunista por un cierto sector de la sociedad y la prensa rosa de la época.

De acuerdo con información de Infobae, la serie es un homenaje a la primera esposa de Gómez Bolaños, Graciela Fernández, en la ficción Florinda Meza es nombrada Margarita Ruiz por restricciones legales y es puesta como una mujer cuya ambición no solo terminó con el matrimonio de donde salieron seis hijos, sino también con el programa de 'El Chavo del 8'

Para realizar esta serie biográfica de Chespirito, se retoman testimonios de actores y notas periodísticas de ese entonces, en donde se indican la excesiva injerencia de Florinda Meza en decisiones creativas del programa, que llevó a apresurar la salida de Carlos Villagrán quien en 1978 recibió una jugosa oferta de televisión venezolana; también contribuyó a la salida de Ramón Valdés del programa.

La actriz definió como siete defectos a la esposa y los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños

Sin embargo, el rechazo que ha generado la serie de la plataforma Max ha sido avivado por la propia Florinda Meza, a través de recientes interacciones en redes sociales, pero especialmente por antiguas entrevistas donde expresa su falta de conexión con los hijos de Chespirito.

En una entrevista de 2004 realizada por TVN Chile, la actriz define como siete defectos a la esposa y los seis hijos de Roberto Gómez Bolaños, aunque el escritor trato de darle una salida a su esposa, Florinda Meza con sus declaraciones dejo en claro que no se habían malinterpretado sus palabras, al afirmar que si fueran de ella serían maravillosos, pero no un problema o un defecto por no ser sus hijos.

La periodista Martha Figueroa a través de su canal de YouTube, dijo que Florinda Meza cosecha lo que ha sembrado por años, se lo gano a pulso y eran injustificables las palabras que dijo habían sido sacadas de contexto. “¿Cómo te salvas? Ella dice que lo sacaron de contexto, ¿en qué contexto estaban?, ¿a qué estaban jugando?, ¿a las mentiras? Eso es horrible aquí y en China", aseveró.

Hugo Maldonado, colaborador del canal, señaló como un error la postura de contrapeso que Florinda Meza ha adoptado en redes sociales, donde desmiente pasajes de la serie, a la cual ha acusado de falsear hechos para vender. Sostuvo que dicha actitud solo ha aumentado el interés por el proyecto.

A cuatro semanas de su estreno, 'Sin querer queriendo' se mantiene como uno de los contenidos más populares a nivel internacional de la plataforma Max, con cada episodio que se estrena, la audiencia revive antiguas entrevistas para contrastar hechos. Hasta ahora, ficción y realidad han coincidido en los pasajes más polémicos que involucran a Florinda Meza.

Fuente: Tribuna