Hermana de Pepe destroza a Emiliano Aguilar y defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ciudad de México.- La señora Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y hermana del cantante Pepe Aguilar, rompió el silencio para aclarar una antigua polémica familiar que ha resurgido a raíz del matrimonio de su sobrina Ángela Aguilar con Christian Nodal, a los que defendió sin dudar. La también actriz aseguró que su madre nunca traicionó a su padre, Paco Malgesto, como se llegó a especular en su momento cuando inició su relación con Antonio Aguilar.

Marcela aseguró que cuando Flor comenzó su romance con Antonio, ya estaban separados sus padres, por lo que en realidad no hubo una infidelidad, ni tampoco un abandono a una familia u otra, pidiendo se dejen de meter con esa historia: "Mi mamá nunca engañó a mi papá. Mi papá un poquito… hondo y profundo. Mi papá, pues bueno, si le puso el cuernillo a mi mamá. Ellos se separaron… ya no estaban juntos. Traían el pleito por nosotros, porque los dos querían la patria potestad".

La hija menor de Silvestre también contó que Antonio Aguilar era amigo de Paco antes del inicio del nuevo vínculo amoroso con Flor, lamentando que inventen tantas cosas con los intérpretes de Dime Cómo Quieres: "Mi mamá no le puso los cuernos a mi papá. Sí es importante para mí decirlo porque ahora, con lo de Angelita, que han llenado de odio y de porquería. No sé cómo puede haber gente que piense eso, que invente lo que inventan".

Rubiales aprovechó para rendir homenaje a sus progenitores, especialmente a Malgesto, de quien dijo para las cámaras de Ventaneando, que, pese a su acción, fue un gran hombre: "Mi papá siempre amó a mi mamá. Lo la infidelidad que cometió fue un error, muy ojo alegre siempre. También quiero aclarar que nunca fue violento, nunca nos pegó, fue el hombre más maravilloso, cariñoso del mundo y fuimos una familia de tres, mi hermano Paco, mi papá y yo. Felices".

Respecto a la reciente controversia en torno a la relación de su sobrina Ángela con el intérprete de Adiós Amor, Marcela fue contundente: "A mí me da mucha tristeza, la admiro a ella por ser tan fuerte, por luchar por su amor, porque yo no lo veo como un romance, lo veo como un verdadero amor". Finalmente, Rubiales hizo un llamado a la empatía frente al escrutinio público que enfrentan las figuras del espectáculo: "Que dure lo que dure, porque todo el mundo está preocupado por cuánto tiempo va a durar. Que vivan lo que tienen que vivir".

Con respecto a su sobrino Emiliano, Marcela dejó en claro que ella entendió que en su felicitación para el Día del Padre, externó que Pepe no servía para nada y eso no le gustó y le dio mucho sentimiento, y eso lo llevó a decirle que era un malagradecido, porque le nació porque se le olvidó al joven que nunca lo dejó solo: "Vi la angustia de mi hermano por estar con el niño. Vi como nunca le faltó nada. Nunca le faltó su escuela, su comida, su manutención. Que alguien le explique cómo estuvieron las cosas".

A él ya se le olvidó. A mí me puso como camote. Sí me dio mucho sentimiento, pero, pues bueno. Somos una familia unida y, si él no quiere unirse a nosotros, pues, ¿qué puedes hacer? Tal vez, si estuviera con Pepe, no podría echarse un churro de m0t4, o no tendría la necesidad de hacerlo. La gente puede hacer lo que quiera, pero yo también puedo hacer lo que quiera. Me nació decirlo. No dije ninguna mentira. Lo ha sacado de todos los problemas que ha tenido", concluyó.