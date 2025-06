Karime Pindter se integraría a nuevo reality de 'Hoy'; productora de Televisa la convencería

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer y presentadora mexicana, Karime Pindter, está volviendo a dar mucho de que hablar, debido a que se dice que podría integrarse a la nueva temporada del reality de baile que habrá en el programa Hoy este 2025, Las Estrellas Bailan en Hoy, ya que se ha viralizado un video en el que se pueda ver la productora de Televisa mientras que trata de convencerla.

Karime sigue cosechando los éxitos que vienen desde que quedó en segundo lugar en la última emisión de La Casa de los Famosos México, debido a que se ha comenzado a viralizar que estaría negociando con la productora Andrea Rodríguez Doria para mantenerse unos meses más dentro de la emisión matutina. Esto causa una gran sensación en redes sociales, debido a que muchos desean que se convierta en presentadora de manera oficial.

Pero, la tía de Andrea Escalona todavía no habla con respecto a si piensa poner a Pindter como presentadora, en el lugar del actor, Nicola Porcella, sino que en realidad sería para formar parte de la séptima emisión del reality de baile del programa, tras ver su gran éxito en el programa Hoy Soy El Chef. En el video que circula por redes sociales, se escucha como la productora la anima a darle el sí con la frase: "Si aprendiste a cocinar que no aprendas a bailar".

En respuesta, que ya circula por todo X, anteriormente conocido como Twitter, la presentadora de su canal de YouTube, Karime Kooler, le responde que sí le da mucha fobia el intentar animarse a hacerlo, además de afirmar que ella quiere hacerlo profesional y no que la pongan como a Bárbara Torres con Guarachín y Guarachón: "Eso sí me da fobia, fobia. No, no digo que no, pero me va a poner en el área de comedia, como cuando puso a Guarachín y Guarachón, y yo no quiero eso".

Al escuchar sus inquietudes, la productora de televisión, lanzó el gancho perfecto para que la exparticipante de Acapulco Shore, señalando que le pondría conseguir una super pareja de baile que sí tenga habilidades para dicha disciplina: "¿Y si te pongo con un super bailarín?". Esto habría surgido efecto debido a que Pindter ya se notó un poco más abierta para negocias, debido a que respondió con un: "Bueno pues, habría que verts".

Fuente: Tribuna del Yaqui