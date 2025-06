Luto en Televisa: Infarto mata a actriz y hermana estremece con desgarradora confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente un infartó mató de forma inesperada a la reconocida actriz de Televisa y también cantante, Paquita la del Barrio, causando un luto a nivel nacional al ser uno de los iconos musicales más importantes de México. Ahora, a cuatro meses de su triste fallecimiento, su hermana Viola Dorantes, en una entrevista en exclusiva, acaba de hacer una desgarradora confesión con la que ha estremecido al público.

Cuatro meses ha pasado desde la ausencia de la intérprete de Rata de Dos Patas, y su hermana recibió a la prensa para hablar sobre su proceso de sanación, y sin poder evitarlo, se trabó por el llanto que trataba de resistir, al afirmar que no ha sido fácil el saber que no la volverá a ver nunca más, pero que Dios le está dando la fuerza: "No ha sido fácil, porque ahora sí que se me fue, pero creo que Dios la ha de tener en un lugar muy especial. Creo que Dios nos da la fuerza para seguir adelante".

Pero, viola declaró a Sale el Sol, que en medio de este luto que lleva, ella no se siente sola y no siente que la dejó ir, ya que externa que aunque físicamente le faltan sus abrazos y palabras, espiritualmente la siente con ella y siempre la tiene presente en su mente y corazón, reviviéndola en sus mejores recuerdos juntas: "Creo que ella está conmigo. No físicamente, pero sí en mi corazón y en mi mente. Creo que los recuerdos como hermanas, lo llevo muy dentro de mí".

De la misma manera, agregó que siente el fantasma o espíritu, como cada persona lo desee ver, con ella, que la cuida desde el lugar maravilloso en el que afirma que Dios la tiene, señalando que tiene una foto de su hermana, y cuando se siente al lado o frente a la imagen, habla con ella y le recuerda cuanto la amó y cuanto la sigue amando aún con ella en otro plano: "La siento cuando estoy, porque platico con ella, y le digo las cosas que siento, que está en un mejor lugar y que ella siempre, recuerde lo mucho que la quise y la sigo queriendo".

Finalmente, Dorantes negó rotundamente que se haya quedado con algo de la intérprete de Tres Veces Te Engañé, pues no le pidió absolutamente ni a su hermana en vida, ni a sus hijos ahora que perdió la vida, si acaso querría un vestido para tenerlo ahí como algo simbólico, pero que en realidad para ella, lo más valioso, son los recuerdos que tienen: "No, yo no. Yo no me quedé con nada. Yo no le pedí nada. Lo más hermoso que me dejó, son sus recuerdos. La convivencia como hermanas, lo más rico y lo más valioso está adentro de mi corazón".

Fuente: Tribuna del Yaqui