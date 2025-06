"Pend... de mier...": Alfredo Adame estalla contra su hijo gay en pleno Pride y lo rechaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este sábado 28 de junio el famoso actor, Alfredo Adame, reapareció públicamente luego de su polémica participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos All Stars. El reconocido exgalán de las telenovelas se dejó ver por la prensa ya que acudió a la marcha del Orgullo LGBT+ que organizaron en la CDMX y lastimosamente, en una entrevista con los medios hizo pedazos a sus hijos varones.

Hace algunas horas, diversos reporteros captaron al exestrella de Televisa a punto de participar en el colorido desfile y como era de esperarse, le preguntaron si existía la posibilidad de que se reconciliara con los hijos que tuvo con Marypaz Banquells, sobre todo con Sebastián Adame, quien es abiertamente gay y participa en este tipo de actividades. De forma contundente y sin tentarse el corazón, Alfredo no paró de insultar a este y los otros dos jóvenes.

Yo no tengo hijos. Tengo una hija de 44 años y dos nietos. Cuando lo tuve que apoyar, lo apoyé. Le dije: ‘te respeto, te amo, te adoro’, y después se agarró e hizo una pend... para tacharme de homófobo, de mentiroso. No se merece nada ese tipo".

Alfredo Adame no reconoce a ninguno de sus hijos con Marypaz Banquells

Además, Adame compartió por primera vez la razón de su distanciamiento con Sebastián, a quien tachó de ser un malagradecido. Según el intérprete, se molestó con su hijo porque lo desobedeció y salió a dar entrevistas sobre su sexualidad pese a que él le recomendó no hacerlo, pues sabía que eso implicaba polémica y críticas. "Le dije: '!Pend... de mier...! Lo primero que te pedí fue que no hablaras de eso, porque no se van a ir sobre ti, se van a ir sobre mí’, y le colgué".

Sin embargo, el exconductor de Hoy aseguró que él siempre aceptó a Sebastián, por lo que desmintió ser homofóbico: "Cuando él me dice que es homosexual, yo le respondí: 'te quiero, te amo, te adoro, te respeto'". Asimismo, Alfredo afirmó que se distanció de sus tres herederos varones porque le dieron la espalda y lo traicionaron, acusando a su madre de ser la culpable de hablarles pestes de él pese a que afirma, fue un buen padre.

Los reporteros insistieron en el tema y le mencionaron que quizá era buen momento para dejar atrás los rencores y reconciliarse con Sebastián, pero su respuesta fue negativa. De forma contundente, Adame afirmó que no tiene ni la mínima intención de volver a buscarlos. "No lo quiero volver a ver. Fue un plan con maña. Yo lo quería cuidar, pero ya no siento ningún cariño por él", declaró el galán de novelas como De Frente al Sol.

Fuente: Tribuna