¿Pleito en TV Azteca? Exintegrante de 'Survivor México' romancea con ex de Brenda Zambrano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida estrella de realitys, Julieta Grajales, acaba de brindar una entrevista muy reveladora para TV Notas, en la que habló sobre su romance con John Guts, que es mayormente conocido por ser uno de los exnovios de Brenda Zambrano, mientras que ambos formaron parte de esta temporada de Survivor México: Héroes y Villanos, ¿acaso esto traerá pleito en TV Azteca?

Juliera fue sumamente abierta, destacando que ella y John habían tenido algunos problemas en el pasado, cuando formaron parte de La Isla, sin embargo, declaró que lo conoció mejor poco antes de entrar al proyecto y se dieron unos besos, admitiendo que no sabía que fue novio de Brenda, y que duda mucho que haya problema entre ellas por esto: "No supe (que Brenda y John eran exes) hasta después de que (John y yo) nos dimos unos besos. Con Brenda, cuando se calmaron las aguas (de La isla), creo que habló bien de mí. No me la he topado, pero cero resentimientos tengo con ella".

Con respecto a su conexión, confesó que fue en el hotel donde los ponen a todos, y que ella notó como se le fue acerando poco a poco, por lo que decidió acercarse con cautela, ya que no sabía mucho de Survivor y tenía sus emociones encontradas, además de que su familia le habrían advertido "ten cuidado con John, por favor", lo que al inicio no entendió, pues conforme hablaban declaró era encantador, inteligente, atento y detalles, notando que tenía don de la palabra: "Yo dije 'Órale, qué interesante que me dicen que tenga cuidado con este ser encantador'. Nos echamos unos drinks, conectamos, platicamos de cosas profundas".

Julieta y John. Internet

La exintegrante de la tribu de 'Villanos', destacó que ella lo vio con mucha luminosidad, pues le hablaba de Dios y hasta la invitó a un viaje por Europa, para conocerla más y estar juntos, a lo que ella le dijo que primero quería ver que pasaba, lo que acertó, pues señala que dentro del reality vio a un personaje de pura sombra, asegurando que le dice bye a algo con él, aunque diga que solo es personaje: "No voy a estar con una persona que adentro me trate mal, que después se justifique que hará el personaje y después quiera irse de viaje conmigo. No me gustó, ¿con qué confianza voy a conocerlo fuera de aquí? No me gustaban sus valores".

Creo que tiene algo con las mujeres que se defienden, le gusta llevar la batuta y yo soy una mujer fuerte, a mí no me gusta que me dirija nadie, cuando siento que me quieren imponer y me quieren someter de alguna manera esos roles de 'yo soy el hombre y tú la mujer y entonces tú te sometes a lo que yo diga' pues no soy ese tipo de mujer", externó.

Sobre Aranza Carreiro, con la que la shippearon, destacó que sí le encantaría conocerla más, que podría decir muchas cosas buenas, pero le da vergüenza que al salir diga ella cosas malas, pero agregó que sí le ilusiona conocerla: "Aranza me parece una mujer fuerte, interesante, inteligente. Me hubiera gustado conocerla más y haber estado en el mismo equipo, creo que hubiéramos hecho buena mancuerna, porque yo creo que sí conectamos".

Julieta y Aranza. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui