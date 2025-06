¿Se divorcia de Valeria Marín? Julián Gil confirma separación por infidelidad de actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen argentino, Julián Gil, acaba de hacer unas inesperadas declaraciones que dejaron en shock, debido a que confirmó que se separó por infidelidad de una reconocida actriz y presentadora, con otro famoso galán de Televisa, mientras que él se encontraba trabajando fuera de México, ¿acaso se va a divorciar de su actual esposa, Valeria Marín?

Para cerrar el año del 2024 como marido y mujer, los dos presentadores de TUDN el pasado 29 de diciembre del año en curso, llegaron al altar en Puerto Rico, en una zona abierta en la que ambos, vestidos de blanco y rodeado por sus familiares, amigos cercanos y otras celebridades, tales como Maripily Rivera, se dieron el sí acepto y se juraron amor y fidelidad hasta que las muerte los separe, ¿acaso Valeria falló a sus votos?

Fue durante el más reciente episodio de Secretos de Parejas, que el actor de melodramas declaró que a él sí le han sido infiel, aclarando que ocurrió en el año 2008, e incluso no tuvo reparo alguno al momento de señalar que se trataba de la actriz y conductora, Ximena Duque, y que el actor con el que ella le puso los cuernos fue Carlos Ponce: "Me tocó irme a España, a protagonizar una serie y estando en España empezó a fracturarse un poquito la relación. Regreso de España, me toca empezar a trabajar en Miami en otra novela, en Eva Luna y llegando de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce".

Pero eso no fue todo, pues Julián afirma que Ponce le llamó para reclamarle que llegara a México y que buscara a Ximena si ya estaba con él, asegurando que lo puso en su lugar recordándole que él fue el tercero en discordia, pero que este se mostró sorprendido y le afirmó que no fue así: "Yo me entero que ella le había dicho eso: 'Ella me dijo a mí que ustedes ya no estaban'. Yo le contesté 'Sí estábamos, aquí te muestro las evidencias'. Él no sabía".

Finalmente, el actor de Hasta el Fin del Mundo dejó en claro que no guarda rencores, en especial porque se enteró que con el tiempo, cuando Carlos y Ximena terminaron fue por algo similar que ella le hizo a él: "Pasa el tiempo, se dejan. Me entero yo después que se dejan por lo mismo porque ella le fue infiel a él. De alguna manera, no era un mujer para mí". Hasta el momento ninguno de los involucrados a salido a hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui