¡Ya nació! Yuridia anuncia el nacimiento de su hijo Noah Valentín con emotiva publicación

Tepoztlán, Morelos.- Este sábado 28 de junio, Matías Aranda, esposo de la cantante y compositora mexicana Yuridia, anunció el nacimiento de su segundo hijo. Como te informamos en TRIBUNA, los famosos habían confirmado el embarazo de la sonorense el pasado mes de febrero, en un video que compartieron en sus redes sociales, donde también señalaron que el nombre del pequeño sería Noah.

Por supuesto que en aquel entonces se desconocía si sería un niño o una niña; sin embargo, en el mes de marzo se rectificó que el bebé definitivamente iba a ser niño. Inclusive, subieron unas imágenes de la revelación de sexo, la cual sucedió a través de un pastel que decía la frase Boy or Girl. En la foto se veía claramente el interior de color azul, lo que dejó muy en claro a todos los fans que ya venía en camino su tercer varón.

Ahora, el exintegrante de La Academia 2008 dio a conocer la feliz noticia con una imagen donde se le ve con un uniforme quirúrgico y mirando fijamente a un espejo, y acompañó la historia con un: “Nació Noah Valentín”. Sin embargo, no fue el único momento especial que subió el feliz padre, porque después aparece su primer hijo, Benicio, quien mira fijamente a su diminuto hermano.

Yuridia compartió una foto de su bebé

Además, no podía faltar el pastel, que fue preparado por Olimpia Flores, madre de la intérprete de Amigos no por favor. Es así que el postre, hecho por la abuela que se dedica a la repostería, fue decorado con un azul cielo. En medio tiene un enorme oso café y en su parte superior dice con letras doradas “Noah”. Aparte de este hermoso detalle, la señora no se ha pronunciado sobre el nacimiento de este nuevo integrante de la familia.

Finalmente, como ya se sabe, la hermosillense tuvo a su primogénito, Phoenix Guerrero Gaxiola, de actualmente 18 años, en el 2006, junto a su expareja Édgar Guerrero, con quien en realidad tuvo una relación algo mediática debido a que la iniciaron cuando ambos estaban en La Academia. En cuanto a su segundo hijo, llegó a la vida el 13 de julio de 2023 y, como hecho curioso, su rostro fue revelado por primera ocasión ante los seguidores de la artista durante un concierto.

Fuente: Tribuna