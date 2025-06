Ángela Aguilar presume dueto de Pepe Aguilar y Christian Nodal en el Palenque de Quéretaro

Comparta este artículo

San Juan del Río, Querétaro.- El famoso cantante sonorense, Christian Nodal, se presentó anoche en el Palenque de San Juan del Río; sin embargo, los asistentes no solo disfrutaron de la icónica voz del compositor mexicano, ya que en algún momento del show se presentó en el recinto el reconocido músico Pepe Aguilar, quien se unió a su yerno a través de un dueto con el tema Por mujeres como tú.

Según información del programa Sale el Sol, el hijo de don Antonio Aguilar hasta le dedicó unas palabras al esposo de su hija, a quien le confesó en pleno recinto que mientras lo veía cantar se acordaba de cuando él tenía 20 años menos, y hasta lo felicitó por ser un verdadero artista. Al término de las palabras que le expresó el empresario estadounidense al padre de Inti, el público se desató en aplausos.

“Hace no sé cuántos años no iba a ver a un artista, pero un artista de verdad. Te felicito. Qué padre que tengas estos seguidores, chulada. Te estaba viendo y me estaba acordando de hace como 20 años, que estaba en este mismo palenque cantando mis canciones, pero siempre llevando a México”, afirmó don Pepe, mientras tenía al lado a Christian, y entre el público los miraba Ángela Aguilar.

Un poco más tarde, también el originario de Caborca, Sonora, interpretó el tema infaltable para la parejita, se trata de Dime cómo quieres (2005), y por supuesto, en las gradas lo acompañó su esposa. Además, no podía faltar que al final del número musical se dieran un tierno beso. Sin embargo, no todo puede ser miel sobre hojuelas, pues en redes sociales se volvió a desatar todo un debate.

Para empezar, la intérprete de Bala perdida subió en su cuenta oficial de Instagram un conmovedor mensaje dirigido hacia su marido y el hombre que le dio la vida: “Mis hombres”, eso escribió en sus historias la joven de 21 años. El asunto es que, en plataformas como TikTok, hay muchísimos usuarios quejándose de ver siempre a la señora González junto al músico: “Ya aburre ver a Ángela con la misma canción y siempre ahí de chismosa”, afirmó @lilianafc18.

