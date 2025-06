Denisse Guerrero enciende redes por cómo luce su rostro: “Son malas cirugías”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Denisse Guerrero, mayormente conocida por ser la vocalista de Belanova, se volvió tendencia, aunque ahora no por sus proyectos musicales, sino por su apariencia física, en especial por su rostro. Los comentarios van desde aquellos que dicen: “¡Pensé que era Lyn May!”, hasta los que defienden a la cantante: “Todos vamos a envejecer… se ve muy bien”.

Todo comenzó cuando la intérprete de Rosa Pastel asistió a un evento en el que se le otorgó el reconocimiento de Voz Aliada del Año 2025 por ser una artista que apoya activamente a la comunidad LGBT+. Sin embargo, al reunirse con los medios, se desató una ola de preguntas, siendo una de las más recurrentes la relacionada con su supuesto vínculo familiar con la fallecida actriz María Elena Velasco, ‘la India María’, pues se ha dicho en varias ocasiones que era su madre.

Ante esto, la cantante de 44 años reiteró que para nada la famosa actriz y comediante era su progenitora, pues contó que su madre se llama María Victoria y que le resulta divertido que mucha gente crea que tiene parentesco con Elena Velasco. El video de esta aclaración se volvió viral en la web, pero no lo que nadie pensaba es que a los internautas les llamó más la atención su cambio físico.

Denisse Guerrero en Instagram

A las personas se les ocurrió relacionar ahora a Guerrero con una de las vedettes más populares de México, Lyn May, además aseguran que la celebridad se sometió a una cirugía estética y que esta para nada le quedó bien. El nivel de opiniones llegó al grado de que actualmente no se puede escribir en sus publicaciones de Instagram, ya que la compositora tiene restringidos en su totalidad los comentarios.

Finalmente, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la originaria de Los Mochis, Sinaloa, no ha respondido a todas las críticas, que lejos de terminarse, se han trasladado a otras redes sociales. Entre los comentarios destacados está el de @vxllxnx, quien afirmó: “La gente que dice ‘ay se llama envejecer’ no se mamen, Kylie Minogue tiene 56 años y no se ve así. La cara de Denisse se ve así o porque de plano no se cuida o por malas cirugías. Y cualquiera que sea el caso es una persona bastante guapa se le vea la cara como se le vea”.

Fuente: Tribuna