¿Está grave? Hospitalizan a Majo Aguilar tras presentar complicaciones de salud

Ciudad de México.- María José Aguilar Carrillo, conocida como Majo Aguilar, es una reconocida cantante mexicana que poco a poco se ha hecho un espacio en la industria musical, a pesar de las supuestas rivalidades que existen —según diversos medios de comunicación— entre ella y su prima, Ángela Aguilar Álvarez Alcalá, pues se dice que a nivel personal no se llevan para nada bien.

No obstante, aunque en las últimas semanas Aguilar Carrillo ha estado cosechando bastante éxito —pues como te informamos en TRIBUNA, el pasado 7 de junio, justo cuando cumplió 31 años de edad, logró su primer sold out durante el concierto que realizó en el Teatro Metropólitan—, eso no es todo, ya que también interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra William Scull.

Ahora, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a que exactamente en el día del Pride 2025 fue hospitalizada a causa de una crisis gastrointestinal. De hecho, la compositora, que suele caracterizarse por ser muy unida a la comunidad LGBTQ+, subió a sus redes sociales una explicación de por qué este año no asistiría a los festejos.

La cantante compartió una foto como apoyo a la comunidad

“Este pride es muy diferente. Siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy. No contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal. Estoy bien, por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo, como en esta sticker. Y recuerden: el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”, escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, hasta el momento de la elaboración de esta nota no se sabe mucho más sobre la salud de Majo, sin embargo, se confirmó que ya se encuentra fuera de peligro. Diversos compañeros del espectáculo le desearon a la celebridad una pronta recuperación; entre los comentarios más destacados están los de la famosa conductora de televisión Pati Chapoy, así como también de la periodista Blanca Martínez ‘La Chicuela’.

