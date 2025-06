Este es el TRIBUNA TOP 3 de los espectáculos: Palazuelos, Maribel Guardia y ‘La Gaviota’ acaparan reflectores

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Quieres saber lo más importante del mundo del espectáculo? Pues no te pierdas este TOP 3 de las noticias más relevantes de la farándula que TRIBUNA recopila para ti. En esta ocasión hablaremos de varios personajes mexicanos que están dando de qué hablar en las últimas horas. Sigue leyendo para que estés completamente enterado.

Uno de los famosos de los que hablaremos hoy es Roberto Palazuelos; el polémico actor y empresario mexicano está triunfando con un negocio que está dejando a todos anonadados, pues obtiene jugosas ganancias. Y quien también está siendo noticia es 'La Gaviota', la ex de Enrique Peña Nieto, expresidente de México (2012-2018), que rompió el silencio sobre el apodo que la hizo ser reconocida a nivel internacional. Aquí te contamos.

3. Palazuelos y su taquería: Se sabe que el actor es muy bueno para los negocios; uno de ellos es el hotel Diamante K en Tulum, Quintana Roo, que le deja muy buena retribución económica. Sin embargo, son los 'Tacos Papi' los que están haciendo que Palazuelos gane hasta 100 mil pesos en un día malo. ¿Puedes creerlo? En el menú ofrece tacos que cuestan hasta 300 pesos. Para el también abogado, el éxito de este negocio se debe a que ha creado un lugar de encanto que gusta por su pastor, sirloin y la música de mariachi completamente en vivo. ¿Qué tal?

2. Sigue la pelea entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia: El drama no podía faltar en nuestro TOP 3 de TRIBUNA y es que siguen los problemas por la custodia de José Julián, nieto de la famosa Maribel Guardia. La nueva actualización de este pleito familiar es que, según lo reportado por la viuda de Julián Figueroa, Guardia habría perdido definitivamente la custodia de su pequeño nieto; así lo contó Imelda Tuñón en el programa de Venga la Alegría. ¿Crees que algún día esta novela vaya a terminar bien?

1. No le molesta que le digan 'La Gaviota': Quien recientemente rompió el silencio fue la exprimera dama Angélica Rivera al confesar que no le molestó que le llamen con el apodo de 'La Gaviota', pues gracias a ese mote es que su carrera fue impulsada. "Gaviota me dio la oportunidad de internacionalizarme más", reconoció la actriz que hace poco regresó a las pantallas con la novela Con Esa Misma Mirada.

Ahora ya estás actualizado con lo más importante del mundo de los espectáculos; no te pierdas ninguna actualización del TOP 3 de TRIBUNA para seguir al pendiente de todos los chismes de tus famosos favoritos.

