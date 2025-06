¡Le arruinan el Pride! Romina Marcos denuncia robo a su novia, Laura Salazar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para la hija de Niurka Marcos, Romina Marcos, esta marcha del Día del Orgullo en la Ciudad de México no fue del todo feliz y terminó con un sentimiento agridulce, pues su novia, la sexóloga Laura Salazar, fue víctima de un robo mientras se encontraba en el Pride. Ambas influencers se manifestaron a través de sus redes sociales y contaron un poco sobre el fatídico acontecimiento.

Para empezar, la primera que se pronunció sobre el tema fue la hermana de Emilio Osorio, quien escribió en su Instagram un poco del contexto; además, también compartió su sentir: “Nos robaron el celular de Lau en la marcha, mi corazón está roto, qué tristeza saber que mientras nos tomábamos fotos con ustedes y compartíamos un momento lindo y lleno de orgullo, mucha gente mierda se aprovecha para robar”, aseguró Romina.

Sin embargo, también sorprendió a sus fans que la mujer de 29 años aclarara que, debido a esta razón, sería la última ocasión que la verían en este festejo, especificando que a partir del próximo celebrará en casa y rodeada de sus seres queridos. En contraparte, este domingo se manifestó a través de sus historias su pareja, la cual procedió a platicar un poco sobre su experiencia en el instante en que "desapareció" su móvil.

La hija de Niurka asegura que no volverá nunca más al evento

“Buenas, pues ayer me robaron el celular, saben cómo está el rollo. Lo bueno es que cada vez es más fácil recuperar tus datos, pues a mí lo que más me preocupaba eran mis cuentas bancarias, porque también me robaron la cartera y pues ya en chinga hicimos todo, de volada. En el minuto uno en que me di cuenta, bloqueé el celular, fui a la compañía telefónica, bloqueé las cuentas bancarias”, relató Laura.

Finalmente, la creadora de contenido mencionó que ya aparece la ubicación de su aparato electrónico, aunque sí dejó en claro que no planea recuperarlo, pues ya se hizo de uno nuevo y no está dispuesta a ponerse en peligro por algo material. Asimismo, agregó que le sacaron el celular del pantalón, así que sospecha que, seguramente, en alguno de los videos de sus fans puede aparecer el rostro del ladrón.

Fuente: Tribuna